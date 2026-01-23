Erster Test gegen Verbandsligist

Trainer Sammer Mozain gönnt seinem Team keine lange Verschnaufpause. Schon sieben Tage nach dem letzten Hallenturnier in Dillingen steht sein Team beim ersten Freiluft-Test wieder auf dem Platz. Am Sonntag um 15 Uhr kommt Verbandsligist SV Schwarzenbach mit dem Ex-Saarbrücket Arif Karaoglan als Trainer zur Stippvisite auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Die Gäste aus dem Homburger Stadtteil gehören in der Verbandaliga Nord-Ost zu den Titelkandidaten und könnten in der kommenden Saison in der Saarlandliga ein Mitkonkurrent der FCS-Zweiten sein. In der Tabelle führt Schwarzenbach aufgrund des besten Torverhältnisses vor zwei weiteren punktgleichen Teams Für das FCS-Team bietet sich gleich im ersten Test gegen einen starken Gegner die Gelegenheit, Schwung für dir Resr-Rückrunde aufzunehmen. Es werden wohl alle einsatzfähigen Spieler aufs Feld gebracht. Nicht mehr dabei ist Luca Mura, der die Rückrunde für den Ligakonkurrenten SV Bliesmengen-Bolchen bestreiten wird. Auch Zinedin Osmanagic (zum FV Bischmisheim), Lucas Dier (SV Friedrichweiler) und der pausierende Gibriel Darkaoui stehen nicht mehr zur Verfügung. "Wir werden viele Testspiele bestreiten, auch unter der Woche. Jeder bekommt seine Chance. Im ersten Spiel fehlen einige, die dann aber bei den anderen Spielen zum Zug kommen. Vincent Leone, Mateo Schulze, Marco Blinn, Gianluca Lo Scrudato und Davide Ghiani fehlen, dafür sind die Neuzugänge dabei", sagte der Trainer am Freitag. Dabei handelt es sich um Sodji Dylan von Borussia Neunkirchen und Alexander Stüben vom FSV Jägersburg.