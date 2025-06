Erster Test für Zweitligist

Nachdem die SV Elversberg vor wenigen Tagen die Sommer-Vorbereitung auf die neue Saison 2025/2026 in der 2. Bundesliga aufgenommen hat, dauert es nun auch nicht mehr lange, bis das erste Freundschaftsspiel stattfindet. An diesem Samstag, 28. Juni, tritt die Elv von Trainer Vincent Wagner gegen den Regionalligisten SV Eintracht Trier an. Die Partie wird um 15.00 Uhr auf der Sportanlage in Schillingen auf dem Rasenplatz an der Hauptstr.angepfiffen.

SVE-Fans, die sich das erste Vorbereitungsspiel nicht entgehen lassen wollen, können sich im Vorfeld ihr Ticket über den Online-VVK (hier klicken) sichern. Erwachsene zahlen 8€, ermäßigte Tickets (Schüler, Studenten, Rentner, Menschen mit Behinderung) gibt es für 6€, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Für Kurzentschlossene wird die Tageskasse geöffnet sein.