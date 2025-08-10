Erster Test ersatzgeschwächt gelungen

Michelfeld/Auerbach/Neukirchen (obl/cm)

U19-BOL-Aufsteiger SG Auerbach musste am zweiten Samstag im August in seinem ersten Sommervorbereitungsspiel auf die Saison 2025/26 beim Kreisligisten SG 1. FC Neukirchen/FC Edelsfeld/TSV Königstein auf vier Stammspieler der Jahrgänge 2007/2008 und auf drei Kader-Spieler der Jahrgänge 2009/2010 verzichten – aufgrund Urlaub und Ferien beziehungsweise leichter Verletzungen und Blessuren.



Vor 60 Zuschauer in Neukirchen gelang ein 1:2-Auswärtssieg bei diesem 18.30 Uhr-Spiel. Die Tore der SG Au erzielten Kapitän Lukas Merkel (der Capitano Nummer 1 und Stammtorhüter Aslan Dogan war dieses Mal nicht dabei) und Stürmer-Neuzugang Andreas Schlenk (von der SG Trockau) in der 25. und 30. Minute. Neukirchen traf erst in Minute 64.



Auerbachs Trainer Christian Merkel gab nach dem Spiel noch tagesaktuell folgendes Statement ab: „Bei sommerlichen Temperaturen waren wir mit 13 Spieler angereist. In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel von uns und wir gingen verdient mit 2:0 in die Halbzeit. Durch aus hätte es das ein oder andere Tor mehr sein können. In der zweiten Halbzeit kam der Gastgeber zum schon verdienten Anschluss. Aber danach hatten wir das Spiel aber wieder im Griff und konnten leider nicht das 3:1 machen und Ließen einige sehr gute Chancen liegen. Manne (Co-Trainer Manfred Kasseckert, Anm. d.Red.) und ich waren zufrieden mit dem, was die Jungs gezeigt haben, auch die B-Junioren-Kicker die dabei waren (Axel Wittmann und Maximilian Lehner) haben ihre Sache gut gemacht. Wir sind eine sehr junge A-Jugend-Truppe, aber wir sehen, sie sind hungrig und haben Bock“.