Erster Test endete positiv

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken feierten am Sonntag auf einem Rasenplatz an der Sportschule einen gelungenen Einstand in die Testspielserie. Die in der Regionalliga Süd spielende Zweite des SC Sand wurde mit 2:1 (2:0) bezwungen. Den ersten Saarbrücker Treffer erzielte Kimberley Ruhstorfer, Chelsea Agyei legte noch vor der Pause den zweiten Malstatter Treffer nach. "Wir haben einen Gegner, der ebenfalls Regionalliga spielt, geschlagen, das Ergebnis ist schön, und wir hatten auch eine gute erste Hälfte, wir wissen aber auch, dass wir erst am Anfang stehen und noch viel tun müssen. Deshalb wollen wir außer den bereits feststehenden Testspielen weitere Partien vereinbaren. Für kommendes Wochenende haben wir noch keinen Gegner, am Wochenende danach spielen wir gegen ein französisches Team", blickt Trainer Taifour Diane auf die nächsten 14 Tage voraus.