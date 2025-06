Erster Test endet remis

Die SV Elversberg, Abschluss-Dritter der abgelaufenen Zweitliga-Saison, hat sich im ersten Testspiel vom zwei Klassen tiefer spielenden Regionalligisten SV Eintracht Trier 05 mit 3:3 (1:1) getrennt. Im rheinland-pfälzischen Schillingen sahen 1.648 Zuschauer eine torreiche Begegnung. in der die Moselaner durch Christopher Spang in der 15. Minute zunächst in Führung gingen. Filmon Gerezgiher glich für die Saarländer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Nach zahlreichen Wechseln kam der Zweitligist besser ins spiel und zog durch zwei Treffer von Lukas Petkov (65.) und Younes Ebnoutaleb (67.) auf 3:1 davon. Der Regionalligist gab sich aber nicht geschlagen, bekam die zweite Luft und konnte durch Tim Sausen (83.) und Dominik Kinscher (90. + 1.) noch ausgleichen. Am kommenden Freitag, 04. Juli, geht es für die SV Elversberg mit dem zweiten Test beim Regionalligisten Kickers Offenbach (15.30 Uhr, Stadion Bieberer Berg, Waldemar-Klein-Platz) weiter. Trier nimmt am kommenden Donnerstag an einem Turnier in Laubach teil und trifft dabei um 18 Uhr auf den West-Regionalligisten SC Fortuna Köln und um 20 Uhr auf den Veranstalter.