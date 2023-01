Erster Test der U23 Fortuna Düsseldorfs gegen Bonn endet Remis Die Regionalliga-Mannschaft hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung hinter sich gebracht. Vom Mittelrheinligisten Bonner SC trennte sie sich mit einem 2:2. Sorgen bereitet allerdings nach wie vor die personelle Situation.

Was nicht ist, kann ja noch werden – diese Weisheit hat einst Johann Wolfgang von Goethe geprägt. Und sie könnte derzeit wohl keine bessere Anwendung finden, als auf die Personalsituation von Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballern. Nach dem Laktattest am vergangenen Montag hatte Trainer Nico Michaty im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte noch die Hoffnung gehegt, „dass wir insgesamt mehr personelle Möglichkeiten haben“.

Schon wenig später entpuppte sich das aber vorerst als frommer Wunsch, schließlich reiste die „Zwote“ am Samstag mit nur zwölf Feldspielern und zwei Torhütern zum Mittelrheinligisten Bonner SC, um dort den ersten Testkick der Wintervorbereitung zu bestreiten.

Das Ergebnis, ein 2:2, ging gegen die Mannschaft von Ex-Co-Trainer Lukas Sinkiewicz durchaus in Ordnung, auch wenn der Ausgleichstreffer des Gastgebers erst zum denkbar ärgerlichsten Zeitpunkt in der Schlussminute fiel. „Es war ein gutes, ordentliches Testspiel“, resümierte Michaty. „Aber wir hätten natürlich schon gerne gewonnen, um richtig gut ins neue Jahr zu kommen.“ Die vielleicht wichtigste Nachricht des Tages war aber eine andere: „Es hat sich niemand verletzt, was ja im Moment sehr positiv ist.“

Im Laufe der ersten Trainingswoche hatten sich nämlich zwei weitere Akteure in den Krankenstand verabschiedet. Torhüter Glenn Dohn fällt vier Wochen aus, weil er aufgrund von Problemen mit dem Handgelenk eine Schiene tragen muss, und Offensivakteur Robin Bird verpasst die kommenden zwei Wochen wegen einer Muskelverletzung. Zudem verabschiedeten sich Tom Geerkens, Niko Vukancic und Marcel Mansfeld am Sonntag mit den Profis ins Trainingslager nach Marbella – genau wie Keeper Leon Klußmann, der im Gegensatz zu seinen drei Teamkollegen in Bonn jedoch noch mitmischte.