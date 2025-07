Erster Test

Spielbericht: FV Erkner vs VSG Rahnsdorf – 0:0 (0:0)

Gleich zum Auftakt sorgte Tobias Göth für den ersten Paukenschlag: Mit dem Anstoß zog er überraschend direkt ab und traf die Latte – ein Lattenkracher, der sinnbildlich für die mutige und energische Anfangsphase beider Teams stand. Die Zuschauer merkten sofort: Dieses Spiel würde alles bieten, außer Langeweile.

In der Folge entwickelte sich eine Partie mit weitgehend gleichen Spielanteilen. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, ließen jedoch keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen. Besonders in der zweiten Hälfte kam Rahnsdorf besser ins Spiel und setzte die Defensive der Gastgeber zunehmend unter Druck. Doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Ein bitterer Moment ereignete sich Ende der ersten Halbzeit: Lenny Grechel von der VSG Rahnsdorf zog sich nach einem unglücklichen Zweikampf eine schwere Verletzung zu und musste vom Platz getragen werden. Das Spiel stand kurz still, der Schock saß tief – auf und neben dem Platz.

Am Ende steht ein 0:0, das zwar torlos blieb, aber keineswegs ereignislos. Für die VSG Rahnsdorf kann das Remis als Achtungserfolg gewertet werden – besonders angesichts der guten zweiten Halbzeit und der kämpferischen Leistung nach dem Ausfall von Grechel.

Fazit:

Ein gerechtes Unentschieden in einem umkämpften Spiel. Beide Mannschaften zeigten Moral, Leidenschaft und Disziplin – Tore fehlten, doch Spannung war reichlich vorhanden.