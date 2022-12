Erster Teil der Hallenmasters ist vorbei Gastgebende TSG Backnang Fußball sichert sich einen Podestplatz. Weiter geht es am 3. Januar.

Der erste Teil der Hallenmasters der Fußballer der TSG Backnang ist beendet. An vier Tagen fanden in der Sporthalle Katharinenplaisir acht Turniere statt. Los ging es mit den Jungs der U7 mit zehn Mannschaften, ehe die U8 mit ebenfalls zehn Teams folgte. Dabei wurden die Ergebnisse nicht gewertet und jeder Nachwuchsfußballer ging mit einem Pokal nach Hause.

Der zweite Tag des Hallenmasters gehörte den Mädchen. Bei den E-Juniorinnen waren zehn Teams am Ball. Der FC Biegelkicker Erdmannhausen gewann das Finale gegen den VfB Obertürkheim mit 1:0. In der Partie um Rang drei hatte der FC Steinhofen gegen die SGM Rommelshausen-Fellbach mit 2:0 die Nase vorne. Für die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach und die gastgebende TSG Backnang war nach den Gruppenspielen bereits Schluss. Aufs Podest schaffte es hingegen die erste Vertretung der TSG bei den D-Juniorinnen. Die Backnangerinnen wurden Zweiter, verloren jedoch das Finale gegen den SV Horrheim mit 0:2. Auf Rang drei kam der FC Augsburg dank eines 5:0-Erfolgs gegen den 1. FC Eislingen. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach schied im Viertelfinale aus. Zehn Mannschaften waren dabei.

Gestern kickten die U-10-Jungen. Der VfR Heilbronn bezwang im Finale den 1. FC Heidenheim mit 3:0. Das Spiel um den dritten Platz entschied der SSV Reutlingen gegen den VfL Kirchheim mit 3:2 für sich. Im Viertelfinale kam für die TSG Backnang und die SG Oppenweiler-Strümpfelbach im Feld der zehn Teams das Aus. Ebenfalls zehn Mannschaften spielten gestern Nachmittag bei der U 14. Im Finale hatte die SG Sonnenhof Großaspach gegen den VfR Heilbronn mit 2:3 das Nachsehen. Auf den dritten Rang kam der SGV Freiberg, der den 1. FC Eislingen mit 3:0 besiegte. Die TSG Backnang schied im Viertelfinale aus.

Weiter geht es am Dienstag, 3. Januar, um 9 Uhr mit der U 10 und um 13.45 Uhr mit der U 11. Einen Tag später steht um 9.30 Uhr ein weiteres Turnier der U 7 auf dem Programm. Die sportlichen Höhepunkte sind die beiden Turniere an den Nachmittagen des 4. und 5. Januar, wenn auch Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren der U 11 (ab 12.30 Uhr) und U 12 (ab 13.45 Uhr) um den Sieg kämpfen. Dabei sind unter anderem die Stuttgarter Kickers, der VfR Aalen, der SSV Reutlingen, der 1. Göppinger SV, der FSV Waiblingen, die TSG Balingen, der FC Astoria Walldorf und die SG Sonnenhof Großaspach. Am 5. Januar sind um 9.15 Uhr die Teams der U 8 aktiv. Einen Tag später kicken die U 9 (ab 9 Uhr) und die U 12 (ab 13.50 Uhr). Mit weiteren U-10- und U-11-Wettbewerben ab 9 Uhr und ab 13.50 Uhr endet der neuntägige Budenzauber in der Katharinenplaisirhalle am Samstag, 7. Januar.