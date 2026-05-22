Erster SV Allmersbach beim Dritten, Gaildorf will dranbleiben, Absage

Morgen, 15:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim TSV Schornbach Schornbach 15:00 PUSH

TSV Schwaikheim hat sich mit dem 2:2 in Oppenweiler einen wichtigen Punkt geholt, bleibt mit 32 Zählern aber tief in einer gefährlichen Zone. Nun kommt mit TSV Schornbach ein Gegner, der nach dem krachenden 0:5 gegen Gaildorf auf Wiedergutmachung drängt. Für die Gäste geht es darum, Rang vier zu stabilisieren, für Schwaikheim darum, die Abstiegsangst nicht noch größer werden zu lassen. Es ist ein Spiel mit völlig unterschiedlichen Tabellenzielen, aber mit derselben Nervosität. ---

Für SG Oppenweiler-Strümpfelbach fühlt sich dieses Heimspiel nach einer letzten großen Bewährungsprobe an. Das 2:2 gegen Schwaikheim war zu wenig, um ganz oben noch einmal echten Druck zu entfachen. Nun kommt der Spitzenreiter SV Allmersbach, der sich mit dem 2:1 gegen Rudersberg die Tabellenführung zurückgeholt hat. Die Gäste wissen, dass jeder weitere Sieg im Titelrennen Gold wert ist. Oppenweiler dagegen braucht einen großen Auftritt, um den dritten Platz zu festigen und vielleicht doch noch einmal ein Ausrufezeichen zu setzen. ---

TSV Michelfeld 1954 hat mit dem 3:1 in Kreßberg einen gewaltigen Schritt gemacht und sich auf 28 Punkte verbessert. Doch Ruhe bringt das noch nicht. Gegen TSV Schmiden, das zuletzt torlos gegen Unterweissach blieb, wartet nun ein direktes Duell zweier Mannschaften, die im Tabellenkeller noch längst nicht durchatmen können. Schmiden hat mit 34 Punkten das bessere Polster, weiß aber auch, dass die Lage schnell kippen kann. Für Michelfeld ist es die Chance, die Aufholjagd mit voller Wucht fortzusetzen. ---

Nach dem furiosen 8:1 in Urbach geht TURA Untermünkheim mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Mit 38 Punkten stehen die Gastgeber zwar auf Rang sieben, doch auch dort ist noch keine echte Sicherheit eingezogen. Gegen SGM Kreßberg bietet sich nun die große Chance, den Abstand nach unten deutlich zu vergrößern. Für die Gäste sieht es dagegen düster aus. Das 1:3 gegen Michelfeld war ein weiterer schwerer Rückschlag. Kreßberg braucht fast schon ein kleines Wunder, um das rettende Ufer noch zu erreichen. ---

Das Spiel wurde abgesetzt. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nellmersbach Nellmersbach VfL Mainhardt Mainhardt 15:30 PUSH

TSV Nellmersbach hat mit dem 3:1 in Breuningsweiler wertvolle Luft gesammelt und steht nun bei 33 Punkten. VfL Mainhardt rettete beim 3:3 gegen Obersontheim immerhin noch einen Punkt und kommt auf 35 Zähler. Das ist ein klassisches Spiel aus der gefährlich vibrierenden Mitte des Tabellenkellers: Wer gewinnt, darf deutlich ruhiger auf die kommenden Wochen blicken, wer verliert, schaut sofort wieder nervös auf die Plätze dahinter. Beide Teams wissen, dass hier nicht Schönheit gefragt ist, sondern Nervenstärke. ---

TSV Gaildorf hat mit dem 5:0 in Schornbach ein Ausrufezeichen gesetzt und bleibt dem Spitzenreiter Allmersbach mit nur einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Zuhause gegen SV Breuningsweiler darf sich die Mannschaft keinen Ausrutscher leisten, wenn sie den Titelkampf bis zum Ende offenhalten will. Die Gäste verloren zuletzt 1:3 gegen Nellmersbach und stehen mit 40 Punkten ebenfalls noch nicht außerhalb jeder Gefahr. Für Gaildorf ist es ein Spiel voller Erwartung, für Breuningsweiler eines voller Vorsicht. ---