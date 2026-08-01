Erster Spieltag - Erste Spielabsage // UPDATE

Erst am Samstagvormittag informierte der Heimverein über den Ausfall der Partie. In einer kurzen Mitteilung hieß es: „Das für heute angesetzte Heimspiel muss leider abgesagt werden. Über eine eventuelle kurzfristige Verlegung informieren wir euch zeitnah!“
Etwas ausführlicher äußerte sich der 1. FC Eichsfeld zur kurzfristigen Spielabsage. Als Grund nannten die Gäste die Unbespielbarkeit des Rasens im Alfred-Just-Stadion in Dachwig: „Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im Alfred-Just-Stadion in Dachwig findet das heutige Auswärtsspiel unserer ERSTEN leider nicht statt.“
Zugleich machte der Verein deutlich, dass aus seiner Sicht Alternativen möglich gewesen wären. „Eine Austragung auf einem Ausweichplatz oder in Struth wurde seitens des Heimvereins abgelehnt, sodass unsere Mannschaft heute stattdessen eine Trainingseinheit absolviert.“ Ob und wann die Begegnung des 1. Spieltags nachgeholt wird, ist bislang noch offen.
UPDATE zur Absage: Nach FuPa-Rückfrage gaben die Verantwortlichen des FC An der Fahner Höhe hinsichtlich der Spielabsage folgendes Statement durch Vize-Präsident Jan Schuck: „Das Spiel musste heute abgesagt werden, weil auf dem Platz zahlreiche Pfützen stehen. Dass das Spielfeld unbespielbar ist, wurde uns auch von Thomas Phillipsen (Anm. d. Red. Mitglied im TFV-Vorstand und Vorsitzender des KFA Westthüringen) bestätigt, der sich den Platz kurz vor Mittag angesehen hat. Ursache waren die starken Regenfälle in der Nacht und am heutigen Morgen.
Das Problem mit dem Platz ist uns bekannt, lässt sich aber nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand nachhaltig beheben.
Ein kurzfristiger Tausch des Heimrechts war organisatorisch nicht möglich. Der Platz unserer zweiten Mannschaft in Tonna ist für ein Thüringenliga-Spiel nicht vorbereitet. Auch eine Verlegung auf Sonntag kam nicht zustande, da der 1. FC Eichsfeld dies abgelehnt hat – selbst für den Fall, dass wir zu ihnen gekommen wären.“