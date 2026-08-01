Erster Spieltag - Erste Spielabsage

– Foto: Marcel Minar

Erst am Samstagvormittag informierte der Heimverein über den Ausfall der Partie. In einer kurzen Mitteilung hieß es: „Das für heute angesetzte Heimspiel muss leider abgesagt werden. Über eine eventuelle kurzfristige Verlegung informieren wir euch zeitnah!“

Etwas ausführlicher äußerte sich der 1. FC Eichsfeld zur kurzfristigen Spielabsage. Als Grund nannten die Gäste die Unbespielbarkeit des Rasens im Alfred-Just-Stadion in Dachwig: „Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im Alfred-Just-Stadion in Dachwig findet das heutige Auswärtsspiel unserer ERSTEN leider nicht statt.“

Zugleich machte der Verein deutlich, dass aus seiner Sicht Alternativen möglich gewesen wären. „Eine Austragung auf einem Ausweichplatz oder in Struth wurde seitens des Heimvereins abgelehnt, sodass unsere Mannschaft heute stattdessen eine Trainingseinheit absolviert.“ Ob und wann die Begegnung des 1. Spieltags nachgeholt wird, ist bislang noch offen.