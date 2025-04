Erster Spieltag der Rhinos - mit Arnd Zeigler als Stadionsprecher!

Am 11. April 2024 um 18:00 Uhr ist es soweit: Die Rhinos Rüttenscheid bestreiten ihr erstes Spiel in der Übergewichtigen Fußball-Liga NRW (ÜFL).

Die Partie gegen die Crocodiles Herongen markiert den Saisonauftakt und das erste Pflichtspiel der Rhinos in dieser besonderen Liga. Gespielt wird auf dem Platz der Sportfreunde 07 an der Veronikastraße 30 in Essen-Rüttenscheid. Der Einlass beginnt bereits um 17:00 Uhr, sodass sich Zuschauer frühzeitig auf das Spiel und das Rahmenprogramm einstimmen können.

Die Rhinos Rüttenscheid sind die erste Mannschaft aus Essen, die in der ÜFL antritt. Die Liga bietet übergewichtigen Fußballbegeisterten mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 31 eine sportliche Plattform, bei der Spaß, Teamgeist und Bewegung im Vordergrund stehen. Als Teil ihres Muttervereins, den Sportfreunden 07, erweitern die Rhinos das Angebot des Vereins und bringen eine neue Facette in den Essener Amateurfußball.