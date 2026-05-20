Erster Sommertransfer fix: Dirmeier kommt nach Nabburg

Der TV 1880 Nabburg kann den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden: Mit Jan Dirmeier wechselt ein junger Torwart vom TSV Klardorf nach Nabburg.

Der 23-jährige Schlussmann soll künftig gemeinsam mit Lukas Götz das Torwartteam des TV 1880 Nabburg komplettieren und bringt große Motivation für die kommende Bezirksliga-Saison mit. Dirmeier möchte beim TV den nächsten Schritt gehen und sich auf höherem Niveau weiterentwickeln.