Erster Sommertransfer fix: Dirmeier kommt nach Nabburg

Der TV 1880 Nabburg kann den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden: Mit Jan Dirmeier wechselt ein junger Torwart vom TSV Klardorf nach Nabburg.
Der 23-jährige Schlussmann soll künftig gemeinsam mit Lukas Götz das Torwartteam des TV 1880 Nabburg komplettieren und bringt große Motivation für die kommende Bezirksliga-Saison mit. Dirmeier möchte beim TV den nächsten Schritt gehen und sich auf höherem Niveau weiterentwickeln.
Hintergrund des Transfers ist auch, dass die beiden erfahrenen Torhüter Thomas Bergmann und Günther Dirnberger künftig etwas kürzertreten wollen. Mit Jan Dirmeier erhält der TV frühzeitig eine junge und ambitionierte Verstärkung zwischen den Pfosten.
Beim TV freut man sich über den ersten Sommerneuzugang und blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit.