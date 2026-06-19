Erster Sommerneuzugang: Jongmin Seo wechselt auf die Schanz

– Foto: FC Ingolstadt 04

Der in Seoul geborene Südkoreaner, der im offensiven Mittelfeld sowie als Flügelspieler eingesetzt werden kann, wurde unter anderem in der Jugend von Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 ausgebildet. Erste Einsätze in der 2. Bundesliga sammelte der 24-Jährige in der Saison 2021/22 für Dynamo Dresden, bevor er leihweise in Österreich beim FC Wacker Innsbruck auf dem Platz stand. Über Stationen beim norwegischen Klub FK Haugesund sowie beim Chemnitzer FC landete der 1,82 Meter große Seo zu Beginn der abgelaufenen Saison beim First Vienna FC. In der österreichischen 2. Liga kommt er in insgesamt 33 Partien auf neun Tore.

„Jongmin Seo ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der darüber hinaus ein hohes Tempo mitbringt und seine Stärken unter anderem im Eins-gegen-Eins hat. Wir schätzen an ihm besonders seine mannschaftsdienliche Spielweise und die Fähigkeit, seine Mitspieler in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen. Daher sind wir froh, dass er künftig für die Schanzer auf dem Platz stehen wird“, erklärt Rigo Hof, Koordinator Kaderplanung und Scouting.

Der Neuzugang zu seinem Wechsel: „Beim FC Ingolstadt 04 finde ich ein professionelles Umfeld vor, das mir sehr gute Bedingungen bietet, um mich sportlich weiterentwickeln zu können. Ich freue mich auf die Rückkehr in den deutschen Profifußball und kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen, vor unseren Fans aufzulaufen und meinen Teil für eine erfolgreiche Saison beizutragen.“