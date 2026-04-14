Erster Sommerneuzugang für den SVO

Der Außenbahnspieler wechselt von TB Jahn Zeiskam aus der Verbandsliga Südwest an den

Der SV Oberachern hat zur Saison 2026/2027 Marvin Benefo verpflichtet.

Später lief er für den SV Sandhausen II, TuS Mechtersheim, den 1. CFR Pforzheim und seit

Waldsee. In der Jugend spielte der 25-jährige beim Karlsruher SC und Astoria Walldorf.

2024 für den TB Jahn Zeiskam auf. Er kann 81 Spiele in der Oberliga (1 Tor) und 69

Verbandsligaspiele mit 8 Toren vorweisen.

„Der SV Oberachern ist seit vielen Jahren eine absolute Top-Mannschaft in der Oberliga, wo

kontinuierlich sehr gute Arbeit geleistet wird. Ich sehe mich in diesem Umfeld und bin

überzeugt davon, dass ich mich hier sportlich weiterentwickeln und gleichzeitig der

Mannschaft weiterhelfen kann. Mich hat vor allem das familiäre Umfeld im Verein sowie die

Art und Weise, wie hier mit vergleichsweise geringen Mitteln konstant großer Erfolg erzielt

wird überzeugt. Genau Teil von so einem Team zu sein, das mit viel Leidenschaft und

Zusammenhalt arbeitet, reizt mich sehr. Meine Ziele mit der Mannschaft sind klar: ich

möchte meinen Beitrag leisten, damit wir maximal erfolgreich sind, uns im oberen Drittel der

Tabelle etablieren und so viele Spiele wie möglich gewinnen. Persönlich bin ich ein sehr

ambitionierter Spieler und will meine Spuren in dieser Liga hinterlassen. Ich freue mich auf

die gemeinsame Zeit und darauf, alles für den Erfolg des Teams zu geben!“

, äußert sich Benefo über seine sportliche Zukunft beim SV Oberachern

Cheftrainer Himmel zeigt sich sehr zufrieden mit dem Sommertransfer: „Unser erster

Sommer-Neuzugang war für die kommende Saison eine ganz große Wunschverpflichtung an

der wir schon länger gearbeitet haben. Marvin ist als Mensch und Kicker ein absoluter Motor,

der einem Team und einem ganzen Verein auf und neben dem Platz extrem viel gibt!

Besonders beeindruckt hat in den Gesprächen, wie interessiert Marvin nicht nur an seiner

Rolle in der Mannschaft war, sondern wie er sich auch für unseren Verein, die Menschen und

unsere DNA interessiert hat.“

Wir freuen uns auf dich Marvin!