Erster Sommerneuzugang beim 1. FC Eichsfeld fix Der aktuelle Tabellendritte der Thüringenliga verstärkt sich mit einem jungen Angreifer vom FC Union Mühlhausen – Rückkehr eines bekannten Gesichts mit Perspektive. von André Hofmann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Menger

Der 1. FC Eichsfeld hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Phase unter Dach und Fach gebracht: Jerome Petereit wechselt vom Landesklasse-Vertreter FC Union Mühlhausen zum 1. Fußballclub. Der 19-jährige Angreifer soll künftig als physisch präsenter Zielspieler im Offensivspiel der Eichsfelder eine wichtige Rolle einnehmen.

Für Petereit ist es in gewisser Weise eine Rückkehr: Bereits bis Sommer 2022 lief er für den Vorgängerverein JFV Süd 012 Eichsfeld auf und kennt somit viele der heutigen Teamkollegen noch aus früheren gemeinsamen Zeiten. „Passendes Profil für unsere Kaderplanung“ Warum der 1. FC trotz starker eigener Nachwuchsarbeit auf einen externen Zugang setzt, erklärt der Sportliche Leiter Benjamin Gassmann gegenüber FuPa Thüringen deutlich: „Sein Spielerprofil – physisch stark, schnell und ein Stück weit Zielspieler – haben wir so in den nächsten zwei, drei Jahren nicht aus dem eigenen Nachwuchs zu erwarten.“ Gleichzeitig betont Gassmann, dass die Verpflichtung kein Bruch mit der Vereinsphilosophie sei: Der Fokus bleibe weiterhin klar auf der Ausbildung eigener Talente. Dennoch habe die Kaderanalyse gezeigt, dass bestimmte Spielertypen gezielt ergänzt werden müssten, um die sportliche Entwicklung der kommenden Jahre abzusichern.

Nach Verletzung mit Geduld aufgebaut Petereit kommt nach einer längeren Verletzungspause zurück und hatte fast ein halbes Jahr keinen Wettkampfeinsatz. Beim 1. FC soll er daher zunächst behutsam aufgebaut werden und alle Zeit bekommen, um körperlich wieder auf Topniveau zu kommen. „Er bekommt bei uns alle Zeit der Welt, um in einen Fitnesszustand zu kommen, der uns hilft“, so die sportliche Leiter Gassmann. Langfristig erhofft man sich jedoch, dass der 19-Jährige den Konkurrenzkampf im Angriff verschärft und sich als feste Option etabliert. Landes- und Thüringenliga-Erfahrung trotz jungen Alters Trotz seines jungen Alters bringt Petereit bereits Erfahrung auf Landesebene mit. Für Mühlhausen sammelte er Einsatzzeit in der Thüringenliga (acht Spiele, ein Tor) und spielte in den vergangenen beiden Jahren überwiegend in der Landesklasse. In der laufenden Saison kam er auf 12 Einsätze und erzielte dabei zwei Treffer.