Erster Sommer-Neuzugang fix: Dustin Jacob wechselt zum TuS Rotenhof

Cheftrainer Henning Knuth (TuS Rotenhof) und Dustin Jacob. – Foto: TuS Rotenhof

Der TuS Rotenhof hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 unter Dach und Fach gebracht. Dustin Jacob wechselt im Sommer 2026 aus der U19-Regionalligamannschaft des TSV Kronshagen zum Oberligisten aus Rendsburg.

Jacob begann seine fußballerische Laufbahn im Alter von vier Jahren beim TSV Vineta Audorf. Über Stationen beim Büdelsdorfer TSV und dem Osterrönfelder TSV führte sein Weg schließlich zum TSV Kronshagen. Dort reifte er in der U19-Regionalliga weiter und sammelte wertvolle Erfahrungen gegen namhafte Gegner wie den TSV Havelse, Borussia Hildesheim oder den VfB Oldenburg.

Bereits frühzeitig hatten beim TuS die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit begonnen. Nun steht fest, dass mit dem 18-jährigen Offensivspieler ein vielversprechendes Talent seines Jahrgangs verpflichtet werden konnte, das zudem aus der Region stammt. Im Dezember sorgte Jacob bereits für Aufmerksamkeit, als er beim Steffen-Gruppe-Wintercup mit seiner U19-Mannschaft stark auftrat und sogar als bester Torschütze ausgezeichnet wurde.

TuS-Coach Henning Knuth lobt sichere Entscheidungen und Ehrgeiz

Diese Entwicklung blieb auch dem Trainerteam des TuS Rotenhof nicht verborgen. Cheftrainer Henning Knuth sagt über den Neuzugang: „Dustin trifft trotz seines jungen Alters schon viele gute Entscheidungen auf dem Feld und ist zudem total ehrgeizig. Ich freue mich sehr, dass er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung beim TuS Rotenhof machen will.“

Auch Liga-Obmann Tim Lautenbach zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung: „Dustin bringt nicht nur Talent und Ehrgeiz mit, sondern auch den klaren Willen, sich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Team passt und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“

Neuzugang vielseitiger Mittelfeld- und Offensivakteur

Am wohlsten fühlt sich Dustin Jacob auf den offensiven Außenbahnen sowie auf der Zehnerposition. Vor seiner Zusage tauschte er sich intensiv mit den Verantwortlichen über seine sportliche Perspektive aus und gewann früh einen positiven Eindruck vom Verein. Der Offensivspieler selbst erklärt: „Der TuS Rotenhof bietet mir aktuell die besten Voraussetzungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln und im Herrenbereich Fuß zu fassen. Besonders die Gespräche mit dem Trainerteam und die sportliche Perspektive haben mich überzeugt.“