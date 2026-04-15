Erster Sieg: Spelle U19 ringt Hannover nieder

Die U19 des SC Spelle-Venhaus fährt in der Niedersachsenliga die ersten Punkte ein. In einer intensiven Partie gegen den OSV Hannover überzeugt die Mannschaft vor allem offensiv und kann sich am Ende auf ihren Torhüter verlassen.

Beide Teams standen vor der Partie unter Druck, entsprechend engagiert begann das Spiel. Spelle erwischte den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Ben Nähring in Führung. Die Anfangsphase gehörte klar den Emsländern, doch Hannover fand zurück und glich nach einem Freistoß durch Julius Holz (19.) aus. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Paul Felix stellte in der 24. Minute die erneute Führung für Spelle her. Kurz darauf verpasste Noah Holtel per Kopf an die Latte eine mögliche Vorentscheidung. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Spelle die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen. Doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder der Hannoveraner Torhüter verhinderte weitere Treffer. So blieb es bis in die Schlussphase hinein spannend, in der Hannover alles nach vorne warf. Dann rückte Spelles Schlussmann Luca Konermann in den Mittelpunkt: Mit mehreren starken Paraden hielt er die Führung fest und sicherte seinem Team den ersten Saisonsieg.

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