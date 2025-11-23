Erster Sieg seit September: SGV Freiberg verteidigt Tabellenspitze

Durch den Sieg des FSV Frankfurt am Freitag musste der SGV Freiberg die Tabellenführung abgeben, zumindest nur vorrübergehend. Denn zum Start in die Rückrunde setzte sich das Team von Trainer Kushtrim Lushtaku mit 2:1 beim formstarken SC Freiburg II durch und verteidigte dadurch die Tabellenspitze der Regionalliga. Mit dem zehnten Ligasieg hat Freiberg nun zwei Zähler Vorsprung auf Frankfurt, dicht gefolgt von Aufsteiger Großaspach (ein Spiel weniger) und der Mainzer Bundesliga-Reserve.

Dabei war die Partie lange Zeit hart umkämpft. Den frühen Grundstein für den Auswärtsdreier legten Meghon Valpoort (23.) und Leon Petö (32./Strafstoß). Dem Doppelschlag ließen die Südbadener den Anschluss durch Leon Catak (45.) folgen. Im Anschluss entwickelte sich ein enges Spiel, in welchem am Ende Freiberg knapp die Nase vorn hatte und damit weiterhin Erster bleibt.

Vor der Winterpause stehen noch zwei Auftritte an. Am kommenden Samstag erwartet Freiberg seinen engsten Verfolger FSV Frankfurt zum direkten Vergleich. Zum Jahresabschluss geht es am 6.12. zum TSV Schott Mainz.