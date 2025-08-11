Erster Sieg seit dem Abstieg: Garching besiegt Oberhaunstadt klar

Es geht doch. Nach zwei Abstiegen und zwei Niederlagen zum Start ist dem VfR Garching nun zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Mit 4:1 (2:0) beim TSV Oberhaunstadt holte man die ersten drei Punkte der jungen Saison.

Nach dem nie gefährdeten Sieg hielt sich beim Garchinger Trainer Mike Niebauer die Euphorie arg in Grenzen. Seiner Mannschaft attestierte er eine deutliche Leistungssteigerung und ein ordentliches Spiel. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass der Gegner den Garchingern an diesem Tag nicht viel entgegenzusetzen hatte. Oberhaunstadt dürfte eines der Teams sein, die gegen den Abstieg kämpfen.

Der Mann des Tages bei den Garchingern war Leon Fellner, der im zentralen Mittelfeld diesmal eine etwas offensivere Rolle bekam und in der machte er drei Tore. Mit seinen zwei schnellen Treffern (10./20.) sorgte Fellner auch schon frühzeitig für eine Vorentscheidung. Den Hausherren fehlen die Mittel, um den VfR ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.