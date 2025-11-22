Erster Sieg seit 2016: Quecken setzen Ausrufezeichen in Regensburg

Der SC Eltersdorf hat sein Auswärtsjahr 2025 mit einem souveränen 3:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des SSV Jahn Regensburg abgeschlossen und dabei den ersten Sieg beim kleinen Jahn seit 2016 gefeiert. Auf dem Kunstrasen fanden die Quecken schnell besser in die Partie. Besonders über die rechte Seite erzeugten sie früh Druck. Mehrere Hereingaben von Calvin Sengül fanden jedoch keinen zwingenden Abnehmer oder waren zu zentral, sodass Keeper Merkl problemlos zupacken konnte.

In der 13. Minute wurde die druckvolle Anfangsphase belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Yannik Jassmann übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher ins rechte Eck zum 0:1 (14.). Die Führung war verdient, denn Eltersdorf legte von Beginn an eine hohe Intensität an den Tag und passte sich sichtbar besser an die kühlen Bedingungen an. Regensburg meldete sich dennoch mit zwei Möglichkeiten zurück. Ein Abschluss von der Strafraumkante wurde geblockt und kurz darauf landetet ein Versuch aus halbrechter Position am Außennetz. Wirklich gefährlich wurde es für Hofmann jedoch nicht.