Spielbericht
– Foto: Felix Schmautz
Erster Sieg seit 2016: Quecken setzen Ausrufezeichen in Regensburg
Der SC Eltersdorf hat sein Auswärtsjahr 2025 mit einem souveränen 3:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des SSV Jahn Regensburg abgeschlossen und dabei den ersten Sieg beim kleinen Jahn seit 2016 gefeiert. Auf dem Kunstrasen fanden die Quecken schnell besser in die Partie. Besonders über die rechte Seite erzeugten sie früh Druck. Mehrere Hereingaben von Calvin Sengül fanden jedoch keinen zwingenden Abnehmer oder waren zu zentral, sodass Keeper Merkl problemlos zupacken konnte.
In der 13. Minute wurde die druckvolle Anfangsphase belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Yannik Jassmann übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher ins rechte Eck zum 0:1 (14.). Die Führung war verdient, denn Eltersdorf legte von Beginn an eine hohe Intensität an den Tag und passte sich sichtbar besser an die kühlen Bedingungen an. Regensburg meldete sich dennoch mit zwei Möglichkeiten zurück. Ein Abschluss von der Strafraumkante wurde geblockt und kurz darauf landetet ein Versuch aus halbrechter Position am Außennetz. Wirklich gefährlich wurde es für Hofmann jedoch nicht.
Zur Pause reagierte Bernd Eigner und nahm den rotgefährdeten Robin Renner vom Feld. Für ihn kam der frisch von seiner Länderspielreise zurückgekehrte Geremi Perera. Die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Wiederbeginn und hatten eine gute Chance zum Ausgleich. Doch danach schlugen die Quecken eiskalt zu. Vor dem Strafraum entstand ein kurzes Durcheinander, Jassmann behauptete den Ball stark und steckte perfekt durch zu Maximilian Göbhardt, der eiskalt zum 0:2 vollendete (61.). Eltersdorf knüpfte damit nahtlos an die Stabilität der ersten Hälfte an. Die Partie verflachte danach etwas im Mittelfeld, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten aus. In der 76. Minute fiel dennoch die Vorentscheidung. Nach einem Foul an Valantis Floros im Strafraum zeigte der Referee erneut auf den Punkt. Sengül trat an und verwandelte sicher zum 0:3 (76.). Regensburg hatte in der 83. Minute noch einen Lattentreffer, mehr brachten die Hausherren jedoch nicht zustande. So feierte Eltersdorf einen abgeklärten und auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg.
Bernd Eigner zum Spiel: „Ein verdienter Erfolg. Wir sind mit den Bedingungen besser klargekommen und haben es intelligent gespielt. Über beide Halbzeiten habe ich uns besser gesehen. Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal seit Langem bei Jahn Regensburg gewonnen haben. Das werden wir gebührend feiern.“