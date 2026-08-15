Erster Sieg nach Oberligaaufstieg

Torwart Elias Etringer war der der Garant für den ersten Sieg in der Oberliga für die SV ELversberg II – Foto: Sport News Südwest

Die Reserve macht es den Bundesliga-Profis vor. Während der Erstliga-Aufsteiger SV Elversberg in mehreren Testspielen aus Überzahlsituationen kein Profit schlug, konnte die Zweite am Freitagabend im Oberliga-Heimspiel gegen Wormatia Worms, das in Friedrichsthal ausgetragen wurde, die Punkte nach einer Stunde Überzahl komplett behalten. Die Gäste, sicherlich vom eigenen Anspruch her einer der Aufstiegskandidaten zur Regionalliga Südwest, musste bereits nach 28 Minuten auf Laurenz Graf verzichten, der nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah. Es dauerte nur weitere 15 Minuten, bis der Ball nach einem Kopfball von Tyler Norarrigo auf Vorlage von Angelos Stavridis im gegnerischen Kasten lag. Nun wachten die Rheinhessen auf, kamen im zweiten Durchgang trotz Unterzahl immer besser ins Spiel, trafen aber bei keiner ihrer zahlreichen Chancen, auch weil SVE-Torwart Elias Etringer einen guten Tag hatte. Zum Ende hin bekamen auch die Saarländer noch ihre Chancen, das Ergebnis auszubauen. Doch auch ohne weiteren Treffer konnten sie sich über den ersten Oberliga-Sieg nach dem Wiederaufstieg freuen.

Martin Gries, der Trainer der SVE-Zweiten, sagte nach dem Spiel: "Worms kam hier mit einem gewissen Selbstverständnis an, sie hatten sechs Punkte, wir hatten noch kein Spiel gewonnen, sind neu in der Liga. Wir wollen das höhere Niveau adaptieren, trotzdem müssen wir unter Druck Lösungen haben. Deshalb ein Kompliment, wie wir heute gegen den Ball gearbeitet haben. Spielerisch können wir es noch wesentlich besser, da wollen wir hin kommen. Wir wollen dann auch mal zwei richtig gute Halbzeiten haben. Uns fehlt auch der Killer-Instinkt, da wird dann noch mal quer gelegt. Wir haben Situationen auch in Überzahl nicht zu Ende gebracht. Wir hätten es am Ende klarer machen können. Heute können wir mal kurz zufrieden sein".