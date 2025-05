erster Sieg nach langer Durststrecke für den TV Barbing

Am Anfang ein noch recht verhaltener Beginn, dar sich aber doch bald ändern sollte. In der 8. Minute ein kurz ausgeführte Ecke der Thalmassinger. Der Ball kommt zu Andre Kleinknecht, dieser wird auf Höhe der Strafraumkante nicht richtig angegriffen und dieser zwirbelt den Ball gekonnt ins lange linke obere Eck zur 0:1 Führung. Doch Barbing antwortete prompt. Zwar scheiterte Andreas Kaiser zunächst mit einem Freistoß (12.Min) und drei Minuten später mit einem doppelten Lattentreffer von Michael Mainka und Eugen Frei, doch nur eine Minute später folgte dann der Ausgleichstreffer. Nach einem schnellen Spielzug über Kaiser und Ladislaus Brilz traf Eugen Frei zum 1:1. Keine fünf Minuten später erhöhte Mainka zum 2:1 für Barbing. Die Barbinger Offensive zeigte sich in Spiellaune, besonders Kaiser dirigierte das Spiel aus dem Mittelfeld. Weitere Chancen folgten, darunter ein spektakulärer Fallrückzieher von Eugen Frei an die Latte (34.Minute), ehe dieser in der 37. Minute schließlich das 3:1 erzielte.



Noch vor der Pause erhöhte abermals Mainka nach Vorarbeit von Matthias Schnabel auf 4:1 (41 Minute). Schnabel lässt den Ball gekonnt durch seine Beine laufen, sodass Mainka alleine auf den Torwart zulaufen kann. Dieser umspielt diesen und schiebt den Ball ins Tor. In der Folge kann sich auch nochmal Matthias Biela im Barbinger Tor auszeichnen. Mit einer verdienten Führung geht Barbing in die Halbzeitpause.



Zweite Halbzeit:



Die zweite Halbzeit begann ruhiger, doch Barbing blieb die aktivere Mannschaft. Kaiser und Schnabel bereiteten erneut Chancen vor, doch es fehlte zunächst an der Konsequenz im Abschluss. 66. Minute dann abermals ein Lattentreffer der Barbinger, den Abpraller kann auch Reinhold Freudenberg nicht im Tor unterbringen. In der 70. Minute verkürzte Thalmassing dann auf 4:2 und schöpfte kurz Hoffnung. Die Partie wurde nun etwas hitziger – gelbe Karte für Kaiser und eine 10-minütige Zeitstrafe gegen Thalmassings Eugen Klotschko zeugten vom steigenden Druck auf dem Platz. Doch Barbing ließ sich nicht beirren: Ein schöner Spielzug von M. Schnabel auf Matthias Daferner und dieser macht mit einem Spitzschuss, an den der Thalmassinger Torhüter Michael Flotzinger nicht mehr herankommt, das entscheidende 5:2.



Thalmassing versuchte in der Schlussphase nochmal alles, doch die Barbinger Defensive samt Torhüter Matthias Biela, der heute sein Debüt im Barbinger Tor feiert, hielt souverän dagegen.



Fazit:

Barbing überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit durch schnelles Kombinationsspiel und kreative Impulse von Kaiser. Trotz eines kleinen Durchhängers in der zweiten Hälfte reichte die starke Offensivleistung zum verdienten Heimsieg.