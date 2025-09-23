Erster Sieg nach großem Kampf

Das Spiel begann in Halbzeit eins recht verhalten und spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Erste Torannäherungen gelangen dem VfR vorerst nur über Fernschüsse. So verzogen Tom Becker und Sebastian Mai knapp und in der 34. Spielminute strich ein Freistoß von Sebastian Mai nur um Zentimeter am linken Torpfosten der Jenaer vorbei. In der 41. Minute leitete dann ein Ballgewinn von Tom Becker im gegnerischen Strafraum die beste Phase der Koseltaler ein. Nachdem er den Ball mit starkem Zweikampfverhalten am rechten Strafraumeck eroberte, bediente er Sebastian Mai vorbildlich und dieser lies sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:0. Nur drei Minuten später steuerte Pascal Eckert allein von der Mittellinie auf das gegnerische Gehäuse zu, scheiterte aber am stark reagierenden Gästeschlussmann. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nochmals zwei Riesendinger für den VfR: Zunächst scheiterten Sebastian Mai und Tom Becker mit einer Doppelchance und bei der anschließenden Ecke von Tom Becker köpfte Daniel Dittmar den Ball nur denkbar knapp über das Gästetor. So ging es mit einer knappen, aber hochverdienten 1:0 Führung in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit sollte dann nicht mehr so ereignisreich weitergehen. So gelang es dem VfR, durch eine gute Raumaufteilung und überragendem Kampfgeist über die gesamten 90 Minuten den Gegner von den eigenen gefährlichen Regionen fernzuhalten. Die Gäste verstärkten zwar von Minute zu Minute den Druck, aber was einmal in Strafraumnähe kam, wurde von der starken Dreierkette um Maurice Junge, Niko Schröder und Daniel Dittmar sowie dem zweikampfstarken Sechser Christian Kohl souverän wegverteidigt. Bezeichnend war, dass die Zwätzener an diesem Nachmittag nicht einen richtig torgefährlichen Abschluss verzeichnen konnten. Dem VfR selbst gelang es immer wieder, das Spiel zu beruhigen und den Ball in den eigenen Reihen zu behaupten, wobei sich da vor allem Lucas Scholz auf der linken Außenbahn hervortat. Er leitete auch die einzig richtig torgefährliche Situation in Halbzeit zwei ein. Einen Pass von Lucas Scholz leitete Tim Gössinger überragend mit der Hacke zum einschussbereiten Sebastian Mai weiter, doch dessen Schuss strich denkbar knapp am linken Torpfosten vorbei. Ansonsten kennzeichnete nun eine zunehmende Härte den Spielverlauf in Halbzeit zwei, welche in einer roten Karte für unsere Gäste kurz vor Schluss ihren traurigen Höhepunkt fand. Auf VfR- Seite fügten sich die vier Einwechselspieler nahtlos in den großen Kampf ein und es gelang, diese wertvolle Führung über die gesamten 90 Spielminuten sicher zu verteidigen. Nun folgte nur noch kollektiver Jubel über den ersten Saisonsieg, womit der Bann endlich gebrochen scheint. Jetzt können die Kurstädter den schweren Auswärtsgang in der kommenden Woche nach Weimar mit gesteigertem Selbstbewusstsein angehen und für weiteren Punktezuwachs sorgen.