Erster Sieg nach der Winterpause – „Insgesamt verdient“

Der FSV Höhenrain fand nur schleppend in die Partie und leistete sich zu viele Ballverluste. Die Gastgeber dominierten daher zunächst das Geschehen und kamen zu zahlreichen Tor㈠abschlüssen. „Die erste Halbzeit war richtig gut. Wir standen auch hinten total sicher“, freute sich Geretsrieds Tasso Lasidis. Nur weil Adrian Lech einmal in höchster Not für die Höhenrainer auf der Linie klärte, ging es zur Pause torlos in die Kabinen.

„Aber wir haben uns reingekämpft und sind super aus der Halbzeit gekommen.“