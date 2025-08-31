Erster Sieg in Ludwigshafen

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken können sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. Nach dem ersten Heimsieg gegen den SV Eintracht Trier 05 gab es am Sonntag auch beim Ludwigshafener SC einen Triumph, der mit 1:0 (0:0) allerdings äußerst knapp ausfiel. "Es war ein gelungener Start in die neue Runde, wir haben auch beim LSC nach der langen Fahrt gut gespielt. Wir haben auch wenig zugelassen und dann im zweiten Durchgang auch getroffen", sagte Trainer Jonathan Leibrock nach der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz der BZA Gartenstadt. Den entscheidenden Treffer erzielte Benjamin Yeboah in der 66. Minute. Die Schlussphase mussten die Gäste sogar in Unterzahl überstehen, weil Tim Degenhardt kurz vor Schluss die Ampelkarte sah. Das FCS-Team empfängt am Samstag um 14.30 Uhr als Spitzenreiter den 1. FC Kaiserslautern der erst ein Spiel ausgetragen hat und mit drei Punkten Vierter ist.