Erster Sieg in der neuen Saison

Diesen Sonntag gastierte trat der FC Egg auswärts in Uster an. Der Gegner, FC Uster 3, konnte letzte Saison den Aufstieg von der 5ten in die 4Liga feiern.

Entsprechend war man gewarnt dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die Passqualität auf dem Kunstrasen war aber auch heute noch viel zu ungenau. Der Gegner stand kompakt hinten, so dass kein richtiges Durchkommen aufkam. Die Defensiver musste aber auf die Umschaltungen aufpassen. In der Anfangsphase hatte der FC Egg mehr vom Spiel, aber trotzdem nichts zählbares. Nach einer Weile flachte das Spiel ab und man gewährte dem FC Uster mehr Möglichkeiten.

Der Einsatz, Wille und auch das Tempo sollten mindestens das gleiche wie gegen Meilen haben. Entsprechend startete man konzentriert in das Spiel. Man versuchte das Spiel an sich zu reissen. Der Gegner versuchte dagegen zu halten und es entwickelte sich ein Mittelfeldspiel. Offensiver der FC Egg, defensiver und mit möglichen Umschaltungen der FC Uster.

In der 27. Spielminute stand jedoch Walser, nach einem Eckball goldrichtig und konnte den FC Egg in Front bringen.

In der 30.Spielminute folgte der erste Wechsel (Ferreira für Lamari)

Dies war auch der Halbzeitstand: FC Uster – FC Egg 0:1

In der Halbzeit wurde explizit darauf hingewiesen, dass der FC Uster nach dem Anpfiff nach vorne und den 16er suchen würde. Man müsste sich konzentrieren und aufpassen.

Entweder waren noch einige Spieler in der Pause, oder die Worte wurden nicht ganz angenommen. Achtung, Fertig, Los … der FC Uster platzierte bei Wiederanpfiff ein paar Spieler im 16er. Ihr Captain dribbelte mit dem Ball ca. 30m durch sämtliche FC Egg Statisten und lopte den Ball in den 16er. Ein Kontrast, ein Pfiff – Elfmeter. Diesen verwandelte der FC Uster zum 1:1 (47.Spielminute).

Keine zwei Minuten und der FC Uster erhöhte auf 2:1. Eine Halbflanke oder Schuss von der Seite wurde immer länger und länger und ging in der hinteren oberen Torecke wieder runter.

Der FC Egg hatte definitiv einen kollektiven Tiefschlaf in den ersten Spielminuten der 2ten Halbzeit.

Nun erwachte der FC Egg und man besann sich wieder auf das Fussball spielen. Die Zweikämpfe wurden gewonnen, die Passqualität und vorallem der Rhythmus erhöht.

Es rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Ustemer Tor und es war nur eine Frage der Zeit, bis der verdiente Ausgleich zustande kommen sollte.

Erneut war es Walser, der durch einen scharf getretenen Eckball von Schwerzmann in der 65. Spielminute zum Ausgleich treffen konnte.

Der FC Uster wurde nun nach hinten gedrängt und kam immer weniger dazu, ihr spiel zu entfalten.

Der FC Egg suchte nun wehemend den Siegestreffer. Frische Kräfte wurden unterdessen eingewechselt. (Mundackal für Melemannil, Andrade für Costa, Ashcroft für Huber)

Nach zahlreichen Angriffen war es dann soweit. In der 85.Spielminute zirkelte Schwerzman einen Eckball direkt in den 5m Raum. Vielleicht wurde er noch von einem Gegenspieler berührt oder auch nicht. Aber auf einmal war der Ball im Tor. Das umjubelte 2:3 für den FC Egg war Tatsache und zu diesem Zeitpunkt sicher verdient.

Der FC Egg kontrollierte weiterhin das Spiel und in der 95. Spielminute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Der FC Egg gewinnt dieses Spiel und nimmt die drei Punkte mit nach Hause.

Fazit:

Gegen den Aufsteiger musste der FC Egg sich zuerst auch wieder finden. Trotz gutem Einsatz und Wille fehlte die nötige Qualität. In dieser Hinsicht gibt es noch viel Luft nach oben.

Am Schluss, und über das ganze Spiel gesehen, ist der FC Egg sicher der verdiente Sieger.

Für die weiteren Spiele kann und muss aber noch in allen Bereichen einen Zacken dazugelegt werden.

Das nächste Spiel findet am Sonntag 14.09.25, 14.00 Uhr auf der Schürwies in Egg statt.

Gegner wird die zweite Mannchaft des FC Greifensee sein, welche sich in dieser Runde ein Remis gegen den FC Meilen erkämpfte.

Somit sicher nicht eine einfach Aufgabe, die es zu bewerkstelligen gilt.

Daher, liebe Fans brauchen wir eure Unterstützung.