Erster Sieg in der Kreisliga A

Nach dem Auftaktremis gegen den VfB Friedrichshafen 2 ging es für den SV Baindt 2 am zweiten Spieltag zum Mitaufsteiger aus Weissenau. Ziel: Die ersten drei Punkte in der Kreisliga A einfahren.

Dann aber die erste zwingende Aktion: Nach einer starken Ballmitnahme setzte sich Henry Hosse durch und vollendete eiskalt zum 0:1 (22.). Die Freude währte jedoch nicht lange – bei einem Freistoß herrschten in der Baindter Hintermannschaft Abstimmungsprobleme, die Simon Rothenhäusler zum 1:1-Ausgleich nutzte (32.).

Die Anfangsphase war jedoch von vielen Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Der SVB 2 passte sich dem eher schwachen Spiel des Gegners an und fand zunächst nicht richtig in die Partie.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Baindter dann ein anderes Gesicht. Wie schon in der Vorwoche erspielte sich die Mannschaft eine Vielzahl an Torchancen und erhöhte die Schlagzahl deutlich. In der 60. Minute brachte eine scharfe Flanke von Knisel die erneute Führung: Ein Weissenauer Spieler lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor – 1:2 (60.).

Die Gäste blieben nun klar überlegen und drängten auf die Entscheidung. Nach einem Ballverlust im Strafraum nutzte Johannes Schnez die Gelegenheit und schob zum 1:3 ein (77.). Kurz vor Schluss setzte erneut Schnez den Schlusspunkt: Nach feiner Vorlage von Lukas Walser blieb er im Eins-gegen-eins mit dem Keeper eiskalt und erhöhte auf 1:4 (85.).

Fast wäre der Sieg sogar noch höher ausgefallen: In der Nachspielzeit scheiterte Brugger mit einem Foulelfmeter am Pfosten (90.+4).

Am Ende stand ein verdienter 1:4-Auswärtserfolg und die ersten drei Punkte in der Kreisliga A für den SVB 2.

Am kommenden Spieltag empfängt die Mannschaft zuhause den SV Ankenreute. Mit einer Leistung wie in der zweiten Halbzeit könnte der SV Baindt 2 das Punktekonto weiter ausbauen.

Autor: Konstantin Knisel

SV Baindt II: Jan Mohring, Niklas Hugger (63. Adnan Kale), Tobias Trautwein, Henry Hosse (77. Kai Kaspar), Michael Brugger, Lukas Walser (85. Moritz Lang), Manuel Brugger, Konstantin Knisel, Daniel Kronenberger, Jacob Schaffer (63. Sebastian Brenner), Johannes Schnez (85. Robin Blattner) - Trainer: Timo Geggier

Tore: 0:1 Henry Hosse (22.), 1:1 Simon Rothenhäusler (32.), 1:2 Tommy Meyer (60. Eigentor), 1:3 Johannes Schnez (77.), 1:4 Johannes Schnez (85.)

Gelb-Rot: Rogesh Mouhamad (90./SV Weissenau/)

Besondere Vorkommnisse: Manuel Brugger (SV Baindt II) scheitert mit Foulelfmeter am Pfosten (90.)