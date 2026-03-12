Erster Sieg in der Hauptrunde! U17 des VfL Wolfsburg bezwingt Werder

– Foto: Marco Zimmer

Die U17 des VfL Wolfsburg hat in der DFB-Nachwuchsliga-Hauptrunde den ersten Sieg eingefahren. Im sechsten Spiel setzte sich die Mannschaft von Yannic Thiel im Nordduell gegen Werder Bremen mit 4:0 (1:0) durch und belohnte sich damit erstmals mit der vollen Punktzahl.

In einer intensiv geführten Partie, die bereits vor der Pause mehrere Verwarnungen mit sich brachte, sorgte Elisee Blessing kurz vor dem Halbzeitpfiff für die Wolfsburger Führung. Sein präziser Abschluss aus rund vierzehn Metern brachte die Grün-Weißen in der 42. Minute auf Kurs.

Nach dem Seitenwechsel legte der VfL zur richtigen Zeit nach. Otto Paananen erhöhte nach Vorarbeit von Isaiah Seretis auf 2:0 (50.). Nur wenig später traf David Vagajic zum 3:0 (64.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Princewill Iwuala in der Schlussminute nach einer starken Aktion von Diego Wulf zum 4:0-Endstand (90.).

Trainer Yannic Thiel zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden: „Wir sind mit dem klaren Plan ins Spiel gegangen, voll auf Sieg zu spielen. Die Jungs haben als Mannschaft viel investiert, schwierige Phasen gemeinsam überstanden und sich am Ende für ihren Aufwand belohnt. Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“

Für die Jungwölfe geht es bereits am Sonntag (15. März, 13 Uhr) weiter. Dann steht das Auswärtsspiel beim VfL Bochum an.

Aufstellung VfL Wolfsburg U17: Pernis – Neininger (46. Jiang), Schönhoff, Furuseth (67. Thabti), Springborn – Furtado Brito (57. Van der Vorst), Peters (68. Iwuala) – Wulf, Seretis, Paananen (56. Hernandez Soler) – Blessing (56. Vagajic)

Tore: 1:0 Blessing (42.), 2:0 Paananen (50.), 3:0 Vagajic (64.), 4:0 Iwuala (90.)