Erster Sieg in der BOL Saison

Nachdem letzte Woche bereits ein Punkt mitgenommen wurde, wollten wir diese Woche endlich den ersten Sieg einfahren. Wir starten konzentriert ins Spiel und können bereits nach 5 Minuten in Führung gehen. Nach einem Freistoß mit anschließendem Kopfball können wir kurz darauf auf 2:0 erhöhen. Oberau kommt danach besser ins Spiel und nutzt die kleinen Unkonzentriertheiten aus und erzielt den Anschlusstreffer. Der kleine Wachmacher zeigt Wirkung und so kombinieren wir uns immer wieder sehenswert vors Tor und erzielen 3 weitere Tore und erhöhen vor der Halbzeit verdient auf 5:1.

In der zweiten Hälfte gelingt es uns zwar das Spiel zu kontrollieren - die Gäste halten jedoch gut dagegen und können auf 5:2 verkürzen. Die zwingenden Torchancen können wir erst wieder in der Schlussphase herausspielen. Hier bleiben wir aber konzentriert und erhöhen auf 7:2.

Eine starke Mannschaftsleistung! So kann’s weiter gehen.