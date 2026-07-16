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Erster Sieg im Prosatech-Cup: Lamme überzeugt gegen Hillerse
Der TSV Germania Lamme feiert mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen den TSV Hillerse
Nach der knappen Auftaktniederlage gegen den SV Vorsfelde hat der TSV Germania Lamme im zweiten Spiel des Prosatech-Cups die passende Reaktion gezeigt. Gegen den TSV Hillerse setzte sich die Mannschaft mit 4:0 durch und überzeugte dabei sowohl spielerisch als auch in der Chancenverwertung.
Bereits in der Anfangsphase stellte Lamme die Weichen auf Sieg. Neuzugang Nikola Hruskar nutzte in der fünften Minute seine erste Möglichkeit und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Der Treffer verlieh den Gästen Sicherheit, die das Spiel in der Folge kontrollierten.
Lamme entscheidet die Partie nach der Pause
Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Rouven Vogel auf 2:0 (46.) und verschaffte Lamme damit eine komfortable Ausgangsposition. Hillerse fand im weiteren Verlauf kaum Mittel, um die Defensive der Gäste ernsthaft unter Druck zu setzen.
In der Schlussphase sorgte Lamme schließlich für klare Verhältnisse. Florian Naumann traf in der 81. Minute zum 3:0, ehe Nikola Hruskar mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 90. Minute den 4:0-Endstand herstellte.
Mit dem deutlichen Erfolg feierte der TSV Germania Lamme seinen ersten Sieg im Prosatech-Cup und setzte nach dem Turnierauftakt ein klares Zeichen. Besonders die geschlossene Mannschaftsleistung und die konsequente Chancenverwertung dürften dem Team Selbstvertrauen für die kommenden Partien geben.