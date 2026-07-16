Erster Sieg im Prosatech-Cup: Lamme überzeugt gegen Hillerse

Bereits in der Anfangsphase stellte Lamme die Weichen auf Sieg. Neuzugang Nikola Hruskar nutzte in der fünften Minute seine erste Möglichkeit und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Der Treffer verlieh den Gästen Sicherheit, die das Spiel in der Folge kontrollierten.

Lamme entscheidet die Partie nach der Pause

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Rouven Vogel auf 2:0 (46.) und verschaffte Lamme damit eine komfortable Ausgangsposition. Hillerse fand im weiteren Verlauf kaum Mittel, um die Defensive der Gäste ernsthaft unter Druck zu setzen.