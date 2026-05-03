Erster Sieg im Jahr 2026: Der FC Aich bricht in Landsberg den Bann

Der FC Aich (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Carmen Voxbrunner

Nach sechs Niederlagen gelingt dem FC Aich endlich wieder ein Sieg. Doch Trainer Aue warnt vor zu viel Euphorie im Abstiegskampf.

Der FC Aich hat sich im Abstiegskampf endlich Luft verschafft. Beim Schlusslicht Jahn Landsberg gelang der Mannschaft von Trainer Marcel Aue nach sechs Niederlagen in Serie der erste Sieg des Jahres. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg, auch wenn es der Bezirksliga-Absteiger deutlich früher hätte klarer machen können.

„Wir hätten bereits bis zur Pause für die Entscheidung sorgen müssen“, sagte Aue nach dem Spiel. Chancen dafür waren genug da. Nach Ansicht des Trainers hätte sich Landsberg am Ende selbst über ein 0:7 nicht beklagen dürfen. „Wir hatten wieder einmal Chancen, um zwei Spiele zu gewinnen“, sagte er.

Für die überfällige Führung sorgte Manuel Milde nach einer Viertelstunde. Simon Wesinger erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Weil Aich aber weiter beste Möglichkeiten liegen ließ, blieb die Partie länger offen als nötig. Erst in der 84. Minute machte erneut Milde mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Etwas Luft im Abstiegskampf

„Es war zwar kein gutes Kreisliga-Spiel, aber am Ende zählen die drei Punkte“, sagte Aue. Und die waren wichtig. Mit dem Auswärtssieg verschaffte sich Aich etwas Luft im Tabellenkeller. Der Trainer weiß aber auch: „Uns muss klar sein, dass wir unsere Chancen in den noch ausstehenden vier Spielen effektiver nutzen müssen, sonst wird es noch einmal eng.“ (Dieter Metzler)