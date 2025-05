Erster Sieg gegen Männedorf

Man spürte von Beginn weg, die Herrliberger waren hellwach und bereit jeden Zweikampf anzunehmen, zu führen und zu gewinnen. Das Spiel startete enrom hektisch beide Seiten waren bemüht schnelle Angriffe zu fahren und ein erstes Zeichen zu setzen. Nach den ersten 15 Minuten waren aber die Gastgeber zusätzlich bemüht das Spieldiktat in die Hand zu nehmen, so strahlten die Angriffe immer mehr Gefährlichkeit aus. Jegliche Angriffsversuche der Männedörfler wurde durch hervorragendes defensives Umschalten entschärft. Die defensive Stabilität trotz Abwesenheiten war der Grundbaustein für die rollende Offensive, welche in der 26. Minute einen weiteren Angriff über den Flügel Jonas Kalambokis fuhr. Ein Energieanfall so startete der Captain von der Mittellinie einmal quer durchs Feld bis zum Strafraumrand, dort angekommen serviert er den Ball pfannenfertig für Morris Gaube in den Lauf dieser verwandelt eiskalt zum 1:0. Die nachfolgenden Minuten entwickelten sich wieder mehr zu einem Schlagabtausch, so startete der flinke und pfeilschnelle Flügel von Männedorf einmal von der Mittellinie und stürmte schlussendlich alleine auf Torhüter Genaro Graffunder los, dieser braucht aber nicht mehr einzugreifen, denn der Ball zischte am Tor vorbei. Eine ereignisreiche, unterhaltsame erste Halbzeit ging zu Ende.

Die Ersatzspieler werden heute das Spiel entscheiden so lautete die Devise für die 2. Halbzeit. Unverändert und nicht weniger motiviert starteten die Herrliberger in die 2. Halbzeit. Auch nach der Pause konnte jeder 2. Ball gewonnen werden und die Zweikampfquote war sehr hoch zu Gunsten der Gastgeber. Kurz nach Wiederanpfiff in der 52. Minute, ein perfekt gespielter hoher Ball des rechten Verteidigers in den Lauf des bereits gestarteten Morris Gaube, dieser pflückt den Ball perfekt runter und stürmte alleine auf den Torhüter los, der erste Abschluss wurde noch vom Schlussmann pariert doch im 2. Versuch brauchte Morris Gaube nur noch einzuschieben. 2:0, perfekter Start in die 2. Halbzeit. Es wurde weiter gepowert und weiter gepowert, Männedorf kam kaum mehr zur Erholung so rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Gäste zu, man kann gar nicht alle Chancen erwähnen sonst würde sich der Text in die Länge ziehen. In der 70. Minute wurde dann auf Herrliberger Seite zum ersten Mal gewechselt, und kurz nach dem Wechsel hatten die Spieler auch den geforderten impact, so berührte Tin Miljko im Strafraum in der 78. Minute den Ball als letzter und stiftete eine grosse Unruhe, ehe Morris Gaube per Kopf zum Hattrick und zum erlösenden 3:0 einnickte. In der Folge wurden auch noch die letzten Spieler eingewechselt und als wäre der Tag schon nicht schön genug spielte Tin Miljko vom rechten Strafraumrand eine perfekt getimte Flanke auf den eben eingewechselten Joel Buri, dieser fackelte nicht lange und zimmerte den Ball mit seiner ersten Berührung Volley in die nahe untere Ecke zum 4:0 Endstand.

Der erste Sieg vom FC Herrliberg 2 gegen Männedorf war Tatsache und dies in einer beeindruckenden Art und Weise, das Team nutzt den Schwung der Rückrunde und setzt nun den Fokus auf ein wichtiges Spiel am kommenden Samstag gegen Fehraltorf.