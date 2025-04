Die SGS gewann gegen Leipzig. – Foto: Patrik Otte

Erster Sieg gegen Leipzig – Terlinden, Rieke und Maier sorgen für 3:0- Frauen-Bundesliga: Die SGS Essen besiegte RB Leipzig am 20.Spieltag verdient mit 3:0.

Zum ersten Mal konnte die SGS Essen ein Pflichtspiel gegen RB Leipzig gewinnen. Am 20. Spieltag in der Bundesliga setzten sich die Essenerinnen verdient mit 3:0 durch.

Offenes Visier auf beiden Seiten Gestern, 12:00 Uhr RB Leipzig RB Leipzig SGS Essen SGS Essen 0 3 Abpfiff Beide Mannschaften starteten offensiv in die Partie und spielten gefällig nach vorne. In der 13. Minute ergab sich der SGS die erste große Chance in der Partie, die auch gleich zum Führungstreffer führte. Julie Terlinden kam in halbrechter Position im Strafraum an den Ball und versenkte ihn zu ihrem ersten Bundesligatreffer flach in die lange Ecke.

In der Folge wurden die Gastgeberinnen etwas stärker, doch Chancen ließen die Lila-Weißen bis auf einen Versuch von Lydia Andrade, den Kim Sindermann aufmerksam parierte und einen Fernschuss, der die Essener Torhüterin von ebenso wenig Probleme stellte, nicht zu.

Nach einer halben Stunde Spielzeit ging Kassandra Potsi im gegnerischen Strafraum früh ins Pressing und eroberte sich dort mit starkem Einsatz den Ball. Den spielte sie quer auf Annalena Rieke, die aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob. Nach dem Seitenwechsel stand die SGS zunächst etwas tiefer und wartet auf Konterchancen. Nach einer Stunde bewies Trainer Markus Högner an seinem 58. Geburtstag ein goldenes Händchen und brachte Ramona Maier und Laureta Elmazi in die Partie. Wenige Minuten später kam Elmazi auf der linken Seite an den Ball, nahm Tempo auf und spielte den Ball klug durch auf Ramona Maier, die auf 3:0 erhöhte (69.).