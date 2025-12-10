Erster Sieg gegen die Preußen jeher

Die Gäste hatten sich durchaus mehr erhofft, mussten sich aber der Heimstärke der Gastgeber am Ende geschlagen geben. In der letzten Saison trennten sich beide Mannschaften in Bad Frankenhausen noch mit einem Unentschieden von einander, in Bad Langensalza gab es eine 2:0-Niederlage für die Elf von Alexander Ludwig und Marcus Bödger.

Die Gastgeber konnten den alten Abstand allerdings noch vor der Pause wiederherstellen: ein perfekt getretener Freistoß von Justin Helbing landete in der 35. Spielminute in den Maschen. Auf der anderen Seite versuchte sich Schack erneut, traf aber nur den Querbalken. (41’)

Die ersten beiden Abschlüsse der Partie gehörten der Heimelf. Eine Ecke landete nach knapp fünf Minuten bei Christoph Kell, der den Ball nur knapp neben das Tor von Patzer setze. (5’) Nur eine Minute später kam Lennart Liese zum Abschluss, dieser wurde jedoch noch vor der Strafraumgrenze geblockt.Auf der anderen konnten auch die Gäste ihren ersten Torschuss verbuchen: nach einem Einwurf landete der Ball bei F. Harbauer, der den Kasten von Christopher Sünkel allerdings verfehlte. (7’) Sieben Minuten später versuchte sich Helbing nach einer Ecke. (14’) Wenig später gelang es der Frankenhäuser Elf dann besser: Erik Schneider ließ D. Linz ganz schlecht aussehen: eroberte den Ball und legte quer auf Helbing, der problemlos zur Führung einschob. (15’)Diese erhöhte man direkt zwei Minuten später: nach einer Balleroberung von Justin Helbing und einem genauen Pass auf Erik Schneider, war es dieser selbst, der das 2:0 erzielte. (17’)Der nächste Abschluss gehörte erneut den Gastgebern: diesmal war es Seal Gödicke, dessen Torschuss aber keine Gefahr für Patzer darstellte. Auf der anderen Seite versuchte sich Neuzugang L. Schleip im eins gegen eins mit Christopher Sünkel, zog allerdings den Kürzeren. Die Preußen kamen nun mehr vor das Tor der Frankenhäuser: ein Freistoß von Schack ging in der 30. Spielminute neben das Tor. Drei Minuten später war es dann T. Weißenborn, der nach einem Pass von D. Linz zu viel Platz hatte und zum 2:1 Anschluss traf.

Aus dieser kamen die Hausherren erneut mit der ersten Chance heraus: ein Abschlag von Christopher Sünkel landete nach Vorarbeit der Preußen-Abwehr bei Jerome Riedel, der den Ball auch im Tor unterbrachte – Schiedsrichter Götze entschied zuvor jedoch auf Foulspiel.

In der 51. Spielminute testete Liese Patzer erneut, der sich beim Abschluss ganz lang machen musste. Vier Minuten später war es ein Einwurf von E. Schneider, der wieder bei selbigem landete – Schneider setzte sich munter im Preußen Strafraum durch und zirkelte den Ball gekonnt zum 4:1 ins Eck. (55’)

Die Hausherren kamen wenig später zur nächsten guten Gelegenheit: Liese leitete einen Angriff über Helbing und Riedel ein und wurde selbst in letzter Sekunde am Abschluss durch Rösener geblockt. Ein Freistoß von Liese, ein Abschluss von Schack sollten auf beiden Seiten nichts einbringen.

Besser machten es die Preußen nach einem Schnittstellenpass vom eingewechselten F. Engel auf Weißenborn, der erneut traf und den Abstand auf 4:2 verkürzte. (77’)

In der Schlussviertelstunde versuchten die Gäste noch einmal alles um einen weiteren Treffer zu erzielen: die beste Gelegenheit hatte Leon Schleip, der aus einem Meter an einer Glanzparade von Christopher Sünkel scheiterte. Alle anderen Versuche sollten letztlich nicht ausreichen, damit die Elf von Thomas Wirth einen weiteren Treffer erzielen konnte.

Am Ende ein verdienter Heimsieg für die Ludwig-Elf, den auch eine einseitige Berichterstattung nicht schmälern kann. Nach 14 Spielen steht Bad Frankenhausen auf einem sensationellen 5. Tabellenplatz, der von den Kurstädtern bisher noch nicht erreicht wurde.

Die Gäste hatten sich durchaus mehr erhofft, mussten sich aber der Heimstärke der Gastgeber am Ende geschlagen geben. In der letzten Saison trennten sich beide Mannschaften in Bad Frankenhausen noch mit einem Unentschieden von einander, in Bad Langensalza gab es eine 2:0 Niederlage für die Elf von Alexander Ludwig und Marcus Bödger.

Die ersten beiden Abschlüsse der Partie gehörten der Heimelf. Eine Ecke landete nach knapp fünf Minuten bei Christoph Kell, der den Ball nur knapp neben das Tor von Patzer setze. (5’) Nur eine Minute später kam Lennart Liese zum Abschluss, dieser wurde jedoch noch vor der Strafraumgrenze geblockt.

Auf der anderen konnten auch die Gäste ihren ersten Torschuss verbuchen: nach einem Einwurf landete der Ball bei F. Harbauer, der den Kasten von Christopher Sünkel allerdings verfehlte. (7’) Sieben Minuten später versuchte sich Helbing nach einer Ecke. (14’) Wenig später gelang es der Frankenhäuser Elf dann besser: Erik Schneider ließ D. Linz ganz schlecht aussehen: eroberte den Ball und legte quer auf Helbing, der problemlos zur Führung einschob. (15’)

Diese erhöhte man direkt zwei Minuten später: nach einer Balleroberung von Justin Helbing und einem genauen Pass auf Erik Schneider, war es dieser selbst, der das 2:0 erzielte. (17’)

Der nächste Abschluss gehörte erneut den Gastgebern: diesmal war es Seal Gödicke, dessen Torschuss aber keine Gefahr für Patzer darstellte. Auf der anderen Seite versuchte sich Neuzugang L. Schleip im eins gegen eins mit Christopher Sünkel, zog allerdings den Kürzeren. Die Preußen kamen nun mehr vor das Tor der Frankenhäuser: ein Freistoß von Schack ging in der 30. Spielminute neben das Tor. Drei Minuten später war es dann T. Weißenborn, der nach einem Pass von D. Linz zu viel Platz hatte und zum 2:1 Anschluss traf.

Die Gastgeber konnten den alten Abstand allerdings noch vor der Pause wiederherstellen: ein perfekt getretener Freistoß von Justin Helbing landete in der 35. Spielminute in den Maschen. Auf der anderen Seite versuchte sich Schack erneut, traf aber nur den Querbalken. (41’)

Mit dieser 3:1 Führung der Hausherren ging es in die Pause.

Aus dieser kamen die Hausherren erneut mit der ersten Chance heraus: ein Abschlag von Christopher Sünkel landete nach Vorarbeit der Preußen-Abwehr bei Jerome Riedel, der den Ball auch im Tor unterbrachte – Schiedsrichter Götze entschied zuvor jedoch auf Foulspiel.

In der 51. Spielminute testete Liese Patzer erneut, der sich beim Abschluss ganz lang machen musste. Vier Minuten später war es ein Einwurf von E. Schneider, der wieder bei selbigem landete – Schneider setzte sich munter im Preußen Strafraum durch und zirkelte den Ball gekonnt zum 4:1 ins Eck. (55’)

Die Hausherren kamen wenig später zur nächsten guten Gelegenheit: Liese leitete einen Angriff über Helbing und Riedel ein und wurde selbst in letzter Sekunde am Abschluss durch Rösener geblockt. Ein Freistoß von Liese, ein Abschluss von Schack sollten auf beiden Seiten nichts einbringen.

Besser machten es die Preußen nach einem Schnittstellenpass vom eingewechselten F. Engel auf Weißenborn, der erneut traf und den Abstand auf 4:2 verkürzte. (77’)

In der Schlussviertelstunde versuchten die Gäste noch einmal alles um einen weiteren Treffer zu erzielen: die beste Gelegenheit hatte Leon Schleip, der aus einem Meter an einer Glanzparade von Christopher Sünkel scheiterte. Alle anderen Versuche sollten letztlich nicht ausreichen, damit die Elf von Thomas Wirth einen weiteren Treffer erzielen konnte.