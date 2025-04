Erster Sieg gegen den FV Asch-Sonderbuch – Sieglos-Serie durchbrochen

Mit diesem Spiel ist der FV Asch-Sonderbuch seine Ungeschlagen-Serie gegen den SC Staig los und es siegte unser Elf mit 3:2 auf der Alb. Im 6ten Spiel gegen den FVA konnte nun endlich die Hille-Elf das erste Spiel erfolgreich gestaltet und bleibt dem Tabellenführer TSV Neu-Ulm weiterhin auf den Fersen. Unser SC Staig lieferte eine sehr konzentrierte erste Hälfte ab und wirke sehr reif im Aufbauspiel. Die Hausherren an sich waren im 1. Durchgang meist nur Zuschauer im Kombinationsspiel der Staiger und beschränkten sich auf die Verteidigung. Daher war unser Manuel Fetzer nahezu unbeschäftigt; Resultat aus der Überlegenheit war eine 2:0-Führung des SCS. Bereits in der 6. Minute konnte Silvan Laib im Nachsetzen den Ball über die Linie drücken, als ein Schuss von Julian Rauner im Sechzehner Freund und Feind passieren konnte und dem Staiger Torschütze vor den Fuß fiel. Die verdiente 2:0-Führung erzielte Torjäger Finn Annabring höchstpersönlich per Kopf nach wunderbar getretenem Freistoß von Deniz Bihr. Jener war es auch, der das Spiel immer wieder mit seinen starken Dribblings antrieb und zusammen mit unserem jugendlichem Duo Nils Schacher und Oli Bischof für mächtig Musik sorgte. Nach dem Wechsel waren nun die Hausherren einen Tick besser im Spiel und so egalisierten die beiden Teams sich über weite Strecken der 2. Hälfte. Irgendwie hatte man nie das Gefühl, dass dieses Spiel nochmals spannend werden sollte. Nach der größten Chance von Moritz Karletshofer, der komplett allein vor dem FVA-Hüter auftauchte und die Entscheidung nicht um Tor unterbringen konnte, waren noch 10 Minuten auf der Uhr. In der 82. Minute packte Finn Annabring seinen schon berühmten linken Huf aus und schweißte das Spielgerät humorlos unter die Latte. 3:0 für unsere Farben. Kurz vor Spiellende stocherten die Heimelf nach einem Durcheinander im Staiger Strafraum zum 3:1 den Ball über die Linie. Nach der vermeintlichen Entscheidung wurde es nun doch nochmals spannend in Asch, da die Truppe als kampfstark bis zum Spielende gilt und – trotz einer vermeintlichen Entscheidung – immer noch an sich glaubt. Mit der letzten Aktion dann sogar noch der 3:2-Anschlusstreffer in der vierten Spielminute der Nachspielzeit, als der Kopfball – wieder nach einiger Verwirrung – im Winkel des SCS-Kasten einschlug. Am Schluss wurde es leider unnötigerweise spannend um den ersten Dreier gegen einen Gastgeber, der sich nie aufgab und festzuhalten ist, dass man mindestens drei Tore gegen den FV Asch-Sonderbuch braucht um das Spiel in trockene Tücher zu bekommen. Nach der überlegenen 1. Hälfte und die etwas unglücklichen Gegentreffer am Ende des Spiels ist der Sieg für den SC Staig absolut verdient und somit bleiben unsere Jungs weiterhin der Verfolger Nummer 1 auf die Tabellenspitze.