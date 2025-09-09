Erster Sieg für Team 2

Herren 4. Spieltag:
SGM Beuren/Rohrdorf - SV Wolfegg 6:1
Nach dem Last-Minute Sieg gegen die SG aus Argental vergangenen Sonntag ging es diese Woche für unsere SGM
Zuhause gegen den SV Wolfegg. Wie bisher jedes Spiel in dieser Saison ging die SGM bereits nach 6 min mit 0:1 in Rückstand. Nach der Anfangsphase lief die Partie mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten weiter, jedoch war kein Team zwingend genug einen Treffer zur erzielen. In Minute 33 platzte dann der Knoten und Konsti konnte nach einem Freistoß den Abpraller ins Tor köpfen.
Die SGM machte weiter Druck und belohnte sich durch Domi Prinz, der einen Ball des Torwarts abfangen konnte und diesen dann souverän ins Tor schießen konnte. Mit diesen Stand ging ins die Halbzeit. Die SGM kam besser in die Zweite Hälfte und konnte in Minute 54 durch Konsti auf 3:1 stellen. In Minute 68 nach einem Freistoß von Joni wiederum durch Konsti die Vorentscheidung klarmachen. Nur Sekunden später gelang es auch Albi den Torwart sehenswert den Ball über den Torwart zu heben. Wiederum Albi setzte auch in der 88 Minute nach einem Eckball den Ball wieder ins Tor. Somit konnte die SGM den 6 Punkte Sonntag mit einem 6:1 perfekt machen. Nächste Woche geht es für unsere Jungs gegen die TSV Neukirch, wo die dieswöchige Leistung bestätigt werden soll.
Bericht von Lukas Schorer,SGM Beuren/Rohrdorf