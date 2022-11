Erster Sieg für Ratinger C-Junioren In der Regionalliga gelingt den jungen 04/19-Fußballern mit dem 1:0 gegen Arminia Bielefeld der erste Saisonerfolg. Damit klettern sie auf Platz sechs, der am Ende den Klassenerhalt bedeuten würde. Miran Ucar schießt das goldene Tor.

Aufgrund seines Muskelfaserrisses in der Hüfte konnte Kapitän Felix Wilms erneut nicht in der Innenverteidigung mitwirken. Wie bereits im Spiel bei Preußen Münster (1:1), bekam Kjell Nagel das Vertrauen von Schmidt. „Zwar hat Kjell seine Sache insgesamt gut gemacht, aber nach 40 Minuten ging ihm die Kraft aus. Deshalb haben wir Konstantin Bauer gebracht“, erklärte der Coach. Mit seiner geschickten Kommunikation sorgte auch Mikail Karan in der Abwehrzentrale für Ordnung.

Im ersten Durchgang gelang Konstatin Bauer mit Aiman Nouna und Ucar eine sehr ansehnliche Kombination, aber sein Schuss wurde noch abgewehrt (38.). „Meine Mannschaft hatte die Bielefelder im Griff“, fand Schmidt. Anschließend vergab Dennis Kopka eine weitere Chance (62.), ehe die Hausherren ihre Führung bis zum Schluss verteidigten.

Durch den 1:0-Erfolg blieb Keeper Vogel in dieser Saison erstmals ohne Gegentor. „Wir sind total stolz auf Colin“, betonte der Coach. „In den letzten Wochen konnte man bei ihm eine riesige Entwicklung erkennen. Es war schön zu sehen, wie glücklich er nach dem Spiel war.“ Neben Vogel wurden auch Noel Nowak, Pierre Messerschmid, Aiman Nouna, Karan und Wilms zur Niederrhein-Auswahl nach Duisburg eingeladen. Nach seinem Muskelfaserriss wird Wilms dann wieder einsatzfähig sein.

In der Tabelle kletterten die Ratinger mit acht Punkten auf den sechsten Platz, der am Ende der Hinrunde die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde bringen würde. „Wir wollen uns in den nächsten Wochen weiterhin für unsere harte Arbeit belohnen“, sagte Schmidt. Nach der Pause empfängt Ratingen am 19. November (14.45 Uhr, Sportpark) den Achten FC Hennef 05.