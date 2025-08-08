Erster Sieg für neuen Verein

Für den SV Victoria St. Wendel war das Kreispokalspiel gegen den Bezirksligisten SV Asweiler-Eitzweiler nicht nur die Premiere auf dem heimischen Kunstrasenplatz in Winterbach, es sollte auch der erste Sieg der Vereinshistorie werden. Nach dem torlosen Remis zum Kreisliga-Auftakt gegen die SG Bliesen/Winterbach II (was ja trotz der Platzteilung ein Auswärtsspiel war), konnte nun erstmals ein Gast begrüßt werden, dazu noch aus einer höheren Liga. Und wie es sich für einen netten Gastgeber gehört, wurden auch erst mal kräftig Gastgeschenke verteilt. Die Freisener gingen innerhalb von zehn Minuten durch einen Doppelschlag von Marian Iordache in Führung und spuckten den Hausherren damit kräftig in die Suppe. Doch das Team von Spielertrainer Luca Schmidt schlug noch vor der Pause zurück. Tim Schmelzer (39.) nach Vorarbeit des Spielertrainers und Kevin Wolf (41.) konnten innerhalb von drei Minuten ausgleichen. Kevin Kreutz (wieder nach Vorarbeit von Schmidt) drehte die Partie in der 66. Minute vollends. Jan Schmelzer (71. und in der ersten Nachspielminute) sorgten dann für Jubel unter den Victoria-Anhängern, die auch schon T-Shirts und Jacken mit Vereinsemblemen und einen geschmückten Eingang aufboten. Für Asweiler-Eitzweiler war es nach dem Liga-1:3 beim SV Überroth die zweite Pleite in fünf Tagen. Der SVV-Spielertrainer sagte nach der Begegnung: "Es ist definitiv schön, dass wir nach zwei Spielen unseren ersten Erfolg feiern können. Es war verdient. Wir sind zwar gut reingekommen, das war in Ordnung. Dann haben wir sie mit zwei Geschenken eingeladen, zunächst durch einen Fehlpass in der Innenverteidigung, dann durch den von uns schlampig verteidigten Eckball. Wir waren dann zerfahren, haben nicht mehr in unser Spiel gefunden. wir haben da einiges zugelassen. Wir sind aber wieder zurück gekommen, unser erstes Tor fiel aus dem Nichts, nach einem Freistoß, dann machen sie den Fehler, den wir zum Ausgleich ausnutzen. Danach haben wir uns den Sieg verdient, da waren wir besser. Die Mannschaft wurde vor der Runde komplett neu zusammengestellt, mir einigen erfahrenen Spielern. Deshalb ist unser Ziel ganz klar, aufzusteigen. Wir wissen, dass das eine schwere Aufgabe sein wird, aber das haben wir fest vor. Gegen uns wird wohl jeder alles geben. Das ist unser Ziel für diese Saison. Wir spielen abwechselnd hier in Winterbach und in Bliesen, je nachdem wo die Heimspiele der Sg sind. Wir wollen was erreichen. Das läuft auch bei den Trainingseinheiten dann so ab. Wir haben heute Jonas Juen verletzt austauschen müssen, da müssen wir abwarten, wir spielen ja schon am Samstag wieder. Gäste-Trainer Marcel-Adrian Stefan meinte: "Wir haben heute nicht mit unserer besten Mannschaft gespielt. alle haben bis kurz vor dem Spiel gearbeitet, ich selbst bin um 14 Uhr in Nürnberg weggefahren um rechtzeitig hier zu sein. Wir wollen uns auf die Liga konzentrieren, der Pokal ist nicht so interessant für uns, gerade weil wir gleich auswärts spielen mussten. Es haben viele Spieler gefehlt, einer musste noch während des Spiels zur Arbeit. Es kommen am Sonntag viele Spieler zurück, da spielen wir ja wieder hier".

Der SV Victoria empfängt am Samstag um 18 Uhr die Reserve der SG Peterberg auf dem Kunstrasenplatz im St. Wendeler Stadtteil Bliesen (Auf dem Schänzchen), der SV Asweiler-Eitzweiler empfängt die SG Bliesen/Winterbach am Sonntag um 15 Uhr zum Bezirksliugaspiel auf dem Hartplatz im Freisener Gemeindeteil (Zum Fehrenberg).