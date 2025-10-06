Erster Sieg für Lübbecke, dann wird's hitzig – Lippspringe im Aufwind

Mit dem FC Lübbecke ist nach dem 3:2-Erfolg beim TuS Lohe nun auch der letzte OWL-Landesligist nicht mehr ohne Sieg. Eigentlich ein Anlass für Jubel, Erleichterung und strahlende FCL-Gesichter, jedoch nahm die Begegnung ein unschönes Ende. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Ali Senol ließ Lübbeckes Jeger Ghanem einen Schuss in Richtung der Loher Trainerbank und Ex-Profi-Coach René Müller ab. Es entwickelte sich eine Rudelbildung, mitten drin auch René Müller, in der er und sein Schützling Adrian Mavretic die Rote Karte sahen. Ghanem wurde für sein Handeln nicht bestraft, wie die "Neue Westfälische" berichtet .

Durch den Sieg in Lohe konnte Lübbecke sein Punktekonto von einem auf vier Zähler ausbauen und ist nun nur noch drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Profitiert hat der Aufsteiger dabei auch von den Niederlagen der Konkurrenz, denn Trio aus dem FC Nieheim (1:3 gegen den FC Bad Oeynhausen), dem SVKT 07 Minden (1:2 bei den SF DJK Mastbruch) und Hövelhofer SV (0:3 bei RW Kirchlengern) ging gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel leer aus.

Dort büßte der VfB Schloß Holte seinen zweiten Tabellenplatz ein und musste nach dem 2:2 beim Post TSV Detmold vorerst den FC Bad Oeynhausen vorbeiziehen lassen. Auf Platz vier verbleibt der SV Heide Paderborn nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Absteiger Delbrücker SC, der weiterhin nach seiner Form sucht. Aus den Top-5 verabschieden musste sich der TuS Dornberg, der das Gastspiel beim BV Bad Lippspringe überraschend deutlich mit 1:4 verlor. Für den BVL war es der zweite Ligasieg in Folge.