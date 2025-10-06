Erster Sieg für Lübbecke, dann wird's hitzig – Lippspringe im Aufwind

Mit dem FC Lübbecke ist nach dem 3:2-Erfolg beim TuS Lohe nun auch der letzte OWL-Landesligist nicht mehr ohne Sieg. Eigentlich ein Anlass für Jubel, Erleichterung und strahlende FCL-Gesichter, jedoch nahm die Begegnung ein unschönes Ende. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Ali Senol ließ Lübbeckes Jeger Ghanem einen Schuss in Richtung der Loher Trainerbank und Ex-Profi-Coach René Müller ab. Es entwickelte sich eine Rudelbildung, mitten drin auch René Müller, in der er und sein Schützling Adrian Mavretic die Rote Karte sahen. Ghanem wurde für sein Handeln nicht bestraft, wie die "Neue Westfälische" berichtet.
Durch den Sieg in Lohe konnte Lübbecke sein Punktekonto von einem auf vier Zähler ausbauen und ist nun nur noch drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Profitiert hat der Aufsteiger dabei auch von den Niederlagen der Konkurrenz, denn Trio aus dem FC Nieheim (1:3 gegen den FC Bad Oeynhausen), dem SVKT 07 Minden (1:2 bei den SF DJK Mastbruch) und Hövelhofer SV (0:3 bei RW Kirchlengern) ging gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel leer aus.
Dort büßte der VfB Schloß Holte seinen zweiten Tabellenplatz ein und musste nach dem 2:2 beim Post TSV Detmold vorerst den FC Bad Oeynhausen vorbeiziehen lassen. Auf Platz vier verbleibt der SV Heide Paderborn nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Absteiger Delbrücker SC, der weiterhin nach seiner Form sucht. Aus den Top-5 verabschieden musste sich der TuS Dornberg, der das Gastspiel beim BV Bad Lippspringe überraschend deutlich mit 1:4 verlor. Für den BVL war es der zweite Ligasieg in Folge.
Langsam aber sicher in Fahrt kommt auch der hoch gehandelte SC Herford, der nach dem 9. Spieltag seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen ist. Beim SV Avenwedde brillierte der SCH in der ersten Halbzeit und schoss eine 5:0-Pausenführung heraus. Danach nahm Herford den Fuß etwas vom Gaspedal, nahm aber einen souveränen 5:1-Erfolg mit. "In der zweiten Halbzeit wurde der vorher gut zu bespielende Platz durch den Regen seifig. Nachdem wir dann in der 54. Minute ein dummes Gegentor bekommen hatten, haben wir insgesamt defensiver gestanden. Aber wenn du am Ende auswärts 5:1 gewinnst, kannst du als Trainer zufrieden sein", sagte Herfords Trainer Tim Daseking nach Abpfiff der "Neuen Westfälischen".
10. Spieltag
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - FC Nieheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - SV Avenwedde
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Herford - TuS Lohe
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Lübbecke - Delbrücker SC
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - SF DJK Mastbruch
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Hövelhofer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Post TSV Detmold
So., 12.10.25 15:45 Uhr RW Kirchlengern - BV Bad Lippspringe