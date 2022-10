Erster Sieg für Freiburg/Oederquart 4. Kreisklasse: Nordkehdinger gewinnen in Großenwörden - Schwinge in Agathenburg chancenlos

Durch die Jorker Niederlage kletterte der ASC Cranz-Estebrügge III vorerst wieder auf den zweiten Platz (siehe den unten stehenden Bericht von Trainer Christian Suhr). Die Suhr-Elf gewann beim FC Wischhafen/Dornbusch III aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang noch mit 4:1. Der höchste Tagessieg gelang dem SV Agathenburg/Dollern II. Gegen den punktlosen Schwinger SC gewann der SV mit 7:0. Große Freude in Nordkehdingen. Die SG Freiburg/Oederquart II holte sich in Großenwörden mit 4:0 den ersten Dreier der Saison. Seit fünf Spielen ohne Sieg ist die SG Lühe III. In Immenbeck verloren die Altländer 1:5 und rutschten auf den vorletzten Platz ab. Führender der Torschützenliste bleibt Malte Stolz (SSV Hagen III) mit 7 Treffern, vor Nils Barrasch (ASC Cranz/Estebrügge III), der 6 Mal erfolgreich war.

"Am Sonntag ging es für den ASC III zur weitesten Auswärtsreise in diesem Jahr. Aufgrund dessen, dass der wir ohne Trikots angereist sind, wurde das Spiel 15 Minuten später angepfiffen. Zum Glück hatte ein Spieler der 2. Herren noch zufällig einen Trikotsatz im Auto. Genauso durcheinander startete das Spiel. Nach einer langen Ballbesitzphase will Nille das Spiel beruhigen und den Ball zum Keeper zurück spielen. Problem war nur, dass Nilles Torinstinkt zu ausgeprägt ist und der Ball dadurch von der Mittellinie direkt unten links in Tor rollt. Simon war für den Spielaufbau aufgerückt und konnte den Ball nicht mehr aufhalten. Ärgerlich zudem war, dass Simon gegen den Pfosten rutschte. Einige Minuten und einen Pferdekuss später konnte es trotzdem weitergehen. Der ASC blieb weiterhin viel im Ballbesitz und konnte sich durch einen nicht haltbaren Freistoß von Nille durch Melvin belohnen, der den Ball über die Linie drückte. In Halbzeit 2 wurde der ASC effektiver vor dem Tor und konnte durch Jan-Ole, Nille und Daniel den Auswärtsdreier mit nach Hause nehmen. So eine schlechte 1. Halbzeit hab ich noch nicht gesehen. Wir konnten zwar gewinnen, aber das war nicht das Spiel, was wir spielen wollen. Unser Glück heute war, dass Wischhafen/Dornbusch nicht gefährlich vor das Tor kam", äußerte sich Christian Suhr zum Spiel.