Erster Sieg für die U16

Befreiungsschlag für das U16-Team des 1. FC Saarbrücken. Das jüngere B-Juniorenteam setzte sich im neunten Ligaspiel erstmals durch und siegte beim FC Speyer 09 deutlich mit 5:1 (1:1). Mit drei Punkten bleibt das Malstatter Team aber weiter Letzter.

Das könnte der lange erhoffte und erwartete Befreriungsschlag für das U16-Team de3s 1. FC Saarbrücken gewesen sein. Im neunten Ligaspiel gab es für das nun von Noah Helfen trainierte Team einen 5:1 (1:1)-Erfolg beim FC Speyer 09. Dabei gingen die vorderpfälzischen Gastgeber in der 23. Minute sogar noch in Führung, danach trafen aber nur noch die Gäste. Alex Schäfer gleich noch vor der Pause aus (39.), danach erhöhten Madi Balde (46.), Louis Schmidt (55.), Lukas Dillschneider (67.) und Luca Buch (80. + 4.) bis zum Endstand. Das Malstatter Team bleibt trotz des ersten Erfolges in der Tabelle der U17-Regionalliga Südwest Letzter, ist jetzt aber punktgleich mit dem Vorletzten FC Homburg. Am Sonntag, 26. Oktober treffen die beiden Schlusslichter der Liga um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) aufeinander.