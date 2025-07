Erster Sieg für den SSV Elze in der Vorbereitung

Nach zwei deutlichen Testspielniederlagen hat die erste Herrenmannschaft des SSV Elze im dritten Anlauf den ersten Sieg der Sommervorbereitung eingefahren. Gegen die SG Sibbesse/Westfeld aus der 1. Kreisklasse setzte sich die Elf von Trainer Sven Pohl am Sonntag klar mit 7:0 durch – ein auch in der Höhe verdienter Erfolg nach einer intensiven Trainingswoche.

Von Beginn an zeigte sich Elze engagiert und dominierte das Spielgeschehen. Nach einer frühen Großchance durch Zakaria Mahmoud, der eine Flanke von Mensur Berisha nicht verwerten konnte, brachte Till David den SSV verdient in Führung. Kurz darauf erhöhte der schnelle Offensivspieler auf 2:0, ehe Zaka Mahmoud nach einem schönen Angriff zum 3:0 traf. Den Angriff leiteten Thomas Hauptmann und Marcel Siegmund sehenswert ein.

Die Partie kam kurzfristig zustande, nachdem der ursprünglich geplante Gegner absagen musste. Ein Dank des SSV ging entsprechend auch an die Gastgeber für die spontane Zusage und das faire Spiel.

Noch vor der Pause stellte Kapitän Sven Hilbert per sicher verwandeltem Elfmeter auf 4:0. Auch defensiv stand die Mannschaft stabil – Marcel Siegmund und Torhüter Alex Gruhlke klärten jeweils in höchster Not.

Zur zweiten Halbzeit rotierte das Trainerteam. Unter anderem kam Tom Klasing zu seinen ersten Einsatzminuten im Tor. Elze blieb überlegen, verlor aber etwas an Tempo im Ballbesitz. Wenn das Tempo jedoch angezogen wurde, war das Team weiter gefährlich. So fielen durch Hadi Hennaoui und Marcel Siegmund zwei weitere Treffer zum 6:0. Das 7:0 erzielte erneut Hadi, der nach einem Freistoß von Marc Diederichs und Kopfballvorlage von Mahmud Hamza nur noch einnicken musste.