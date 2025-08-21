Erster Sieg für den Hagener SV

– Foto: Martin Lührmann

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Meisterschaftsspielen wollte der Hagener SV im Heimspiel gegen den bisher noch punktlosen SC Glandorf den ersten Saisonsieg einfahren. Der SC Glandorf wollte zumindest den ersten Punkt mit nach Hause nehmen.

Mit einem Doppelschlag durch Til Engelmeyer legte der Gastgeber in einem rassigen Abendspiel mit insgesamt sieben Toren nach einer halben Stunde Spielzeit eine 2:0-Führung vor. Hendrik Hörstkamp-Tovar gelang kurz nach Wiederanpfiff der Anschlußtreffer, aber Lukas Meyer stellte zehn Minuten später in dem torreichen Spiel den alten Abstand wieder her. Ein Hagener Eigentor zum 3:2 machte das Spiel noch einmal spannend, aber Lukas Schacht machte kurz vor Schluß den Deckel auf die Partie. Der Treffer für die Gäste zum 4:3 durch Leon Narendorf kam zu spät. Mit dem ersten Sieg in der neuen Saison befreit sich der Hagener SV aus dem Tabellenkeller. Doppeltorschütze Til Engelmeyer - Hagener SV - – Foto: Fupa

Am nächsten Sonntag erwartet der Hagener SV den SV Bad Laer und der SC Glandorf reist zum SV Alfhausen