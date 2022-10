Erster Sieg des VfB 03 Hilden II unter Mustedaganic Der neue Chefcoach der Hildener sieht, wie sein Team gegen Kapellen die notwendige Leidenschaft in die Waagschale wirft.

VfB 03 Hilden II – SC Kapellen-Erft 2:1 (2:0). Ein von beiden Seiten intensiv geführtes Landesligaduell, das auch in spielerischer Hinsicht seine Highlights hatte. Nach der Devise „Glück muss man sich erarbeiten“, behielt am Ende die Mannschaft von Zlatko Mustedanagic knapp die Oberhand.

Hohes Tempo und intensiv geführte Zweikämpfe lebten die Kontrahenten von Beginn an vor. Und weil sich beide Teams anfangs keine Blöße gaben, die Defensivabteilungen konsequent ihren Job erledigten, spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Nachdem Kapitän Lukas Schmetz SCK-Angreifer Sherif Krasniqi im letzten Moment noch stoppte (11.), vergab zwei Minuten später der von Timo Kunzl in Szene gesetzte Marco Tassone etwas halbherzig die erste klare VfB‑Chance. Nach einem Freistoß von „Geburtstagskind“ Nils Piotraschke (23 Jahre), scheiterte Kunzl mit einem Flugkopfball an Gäste-Keeper Jan Pillekamp. Auf der Gegenseite verzog Pablo Ramm aus spitzem Winkel nur knapp (24.). In diese Kapellener Drangphase hinein fiel die Hildener Führung. Dominik Rodrigues-Figueiredo hatte sich auf der rechten Seite bis zurGrundlinie durchgewuselt und sein Zuspiel nutzte Adrian Zdjelar volley zur Führung. Jetzt waren die Gäste gefordert.

Der lange Zeit überall auf dem Platz zu findende Kapitän Robert Wilschrey kurbelte immer wieder an, vorne vergab Celal-Can Yücel (33.) eine gute Möglichkeit. In der Nachspielzeit von Durchgang eins leistete sich die gegnerische Abwehr einen kollektiven Aussetzer – erneut Adrian Zdjelar traf aus Nahdistanz zum 2:0-Halbzeitstand. „Ich war froh, endlich wieder einmal in der Startelf zu stehen. Das Vertrauen, das beide Trainer in mich setzten, konnte ich mit den zwei Toren zurückzahlen. Das war ein tolles Spiel und für uns als Mannschaft ein erfolgreicher Nachmittag“, sagte der 19-jährige Offensivmann.

Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel entschied der nicht immer souverän leitende Schiri Leon Fischermanns (SV Sevelen 1919) auf Elfmeter für die Gäste. Was war passiert? Rodrigues-Figueiredo hatte angeblich Yücel gefoult. Alle Proteste der Hildener halfen (natürlich) nichts. Wilschrey ließ sich die Chance zum Anschluss nicht entgehen (49.).

In der Folge nahmen Hektik und Zweikampf-Intensität zu. So war für Kapellens Keirol Aaron, gerade 18, 19 Minuten auf dem Platz, nach der gelb-roten Karte wegen Foulspiels (64.) schon wieder Feierabend. Auch in Unterzahl drängte die Feldberg-Elf auf den Ausgleich. Gut eine Viertelstunde lang fand der VfB 03 II offensiv nicht mehr statt, wehrte sich aber mit allen Kräften gegen den drohenden Gleichstand. Letztlich erfolgreich, weil VfB-Schlussmann Michael Miler die Direktabnahme von Yannick Ebert in der Schlussphase (83.) parierte.