Erster Sieg der Saison: Teutonia besiegt TSG Pasing

Bei bestem Fußballwetter gastierte der FC Teutonia München am Sonntag bei der TSG Pasing. Die Gastgeber standen nach drei Spieltagen mit sechs Punkten auf Rang vier, während Teutonia nach einem durchwachsenen Start (zwei Niederlagen, ein Remis) nur Platz 13 belegte.

Von Beginn an übernahm Teutonia die Kontrolle. In der 21. Minute verwandelte Fabian Ferster einen Strafstoß souverän zum 1:0. Kurz darauf musste Pasing in Unterzahl agieren, und diese nutzte Teutonia eiskalt: Alen Habibovic erhöhte schnell auf 2:0. Doch kurz vor der Pause meldete sich Pasing zurück – Russell Chamisa traf per sehenswertem Distanzschuss zum 1:2. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie torreich und intensiv. Dominik Jakob erhöhte in der 50. Minute nach einem Querpass von Fabian Ferster auf 3:1. Pasing kam in der Folge noch einmal heran. Teutonia schafft es nicht den Ball aus der gefährlichen Zone zu klären und somit konnte Mats Wirtgen den Anschlusstreffer für Pasing erzielen. In der 57. Minute gab es den ersten Platzverweis in diesem Spiel für Jan Singer. Davon ließ sich TSG Pasing jedoch nicht abschrecken und erzielte , in Person von Luca Steinert, per Elfmeter den Ausgleichstreffer. In der 76. Minute schwächte sich Teutonia ebenfalls. Der zuvor mit gelb bestrafte Spieler des FC Teutonia sah in der Folge die rote Karte und somit war das Spiel wieder ausgeglichen. Das zweite Traumtor des Tages erzielte Damian Peterburs in der 81. Minute, ebenfalls per Distanzschuss und brachte somit Teutonia wieder in Führung. Amar Lovic machte schließlich mit dem 5:3 den Deckel drauf.