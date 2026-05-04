Erster Sieg der Rückrunde für die SG Isarwinkel

SG Isarwinkel kurz vor Anpfiff – Foto: Tobias Wilka

Der Beginn der Partie gestaltete sich jedoch noch hektisch und zerfahren, bei dem viele hohe Bälle das Spiel prägten. In der Anfangsphase merkte man einigen Spielerinnen noch die Findungsphase an – technisch lief noch nicht alles rund. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, beobachteten die Schlüsselspielerinnen des Gegners und suchten nach Struktur im eigenen Spiel.

Die Damen der SG Isarwinkel haben sich mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen Issing belohnt und dabei vor allem in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Mannschaftsleistung gezeigt.

In der Folge zeigte die SG Isarwinkel, welches Potenzial in ihr steckt. Immer wieder gelang es, sich mit wenigen Pässen aus der eigenen Defensive nach vorne zu kombinieren. Issing versuchte zwar, immer wieder Druck aufzubauen, doch die Defensive der SG hielt stand.

Der Wendepunkt kam mit den ersten gelungenen Offensivaktionen der SG Isarwinkel. Nach einem präzisen Steckpass von Annalena Fiedler startete Susanne Fiedler im richtigen Moment durch, nahm den Ball stark mit und lupfte ihn sehenswert über die Torhüterin zur 1:0-Führung. Dieser Treffer brachte spürbar Sicherheit ins Spiel der Gastgeberinnen.

Kurz vor der Halbzeit fiel dann das 2:0: Annalena Fiedler fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und setzte den Ball mit einer Bogenlampe über die Torhüterin hinweg ins Netz – ein Treffer, der nicht nur schön anzusehen, sondern auch absolut verdient war.

Mit dieser Führung im Rücken kam die SG Isarwinkel auch nach der Pause gut zurück ins Spiel. Die Defensive ließ weiterhin nichts zu und hatte die Offensive von Issing komplett im Griff. Gleichzeitig fiel der Druck bei den Gastgeberinnen ab, und sie spielten zunehmend befreit auf. Jede Spielerin legte noch ein paar Prozent drauf, was sich vor allem im Kombinationsspiel zeigte.

Besonders hervorzuheben war eine Szene in der zweiten Halbzeit, als sich das Team über acht Stationen mit direktem Passspiel aus der eigenen Hälfte herauskombinierte und den Gegner komplett überspielte – auch wenn der letzte Pass in die Tiefe nicht mehr ankam, war dies sinnbildlich für die spielerische Entwicklung der Mannschaft.

Issing fand in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr ins Spiel und blieb ohne nennenswerte Torchance – ein klares Zeichen für die geschlossene Teamleistung der SG Isarwinkel.

Trainerfazit: Der Sieg ist das Resultat kontinuierlicher Arbeit und Entwicklung. Nach schwierigen Wochen und einigen Rückschlägen zeigt die Formkurve nun deutlich nach oben. Die Mannschaft hat begonnen, ihren Fußball nicht nur zu entwickeln, sondern ihn auch im Spiel umzusetzen. Der verdiente Erfolg gegen Issing könnte dabei ein wichtiger Schritt sein – nun gilt es, daran anzuknüpfen.

Bericht von Christina Schnaderbeck