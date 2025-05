Erster Sieg der Rückrunde

In einem spannenden Damen-Fußballspiel trafen der FSV Wehringen und der CSC Batzenhofen-Hirblingen aufeinander. Beide Teams zeigten großen Einsatz und Kampfgeist, was zu einem packenden Duell führte.

In der 12. Minute gelang dem FSV Wehringen der erste Treffer. Natalie Abröll versenkte den von Franka Friedrich verlängerten Ball gekonnt im Netz und brachte ihr Team mit 1:0 in Führung. Nur zwölf Minuten später hatte Natalie Abröll erneut eine große Chance, das Ergebnis zu erhöhen. Ihr Schuss aus 20 Metern auf das lange Eck prallte jedoch am Innenpfosten ab und konnte schließlich von der gegnerischen Abwehr geklärt werden. Die meisten Spielanteile der ersten Halbzeit gehörten dem FSV Wehringen, der das Spiel bis dahin dominierte.

Nach der Halbzeitpause kam der CSC Batzenhofen-Hirblingen besser ins Spiel. In der 48. Minute gelang ihnen der Ausgleich zum 1:1. Der FSV Wehringen zeigte vermehrt Fehlpässe, was den Gästen zusätzliche Möglichkeiten eröffnete. Doch in der 62. Minute schlug Natalie Abröll erneut zu. Ein langer Ball rutschte der Torhüterin über die Fingerspitzen und Abröll stand perfekt, um den Ball ins Tor zu schieben und den FSV Wehringen wieder in Führung zu bringen.