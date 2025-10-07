Erster Sieg der Deizisauerinnen

Mit einem 6:0 Sieg schlagen die Deizisauerinnen am vergangenen Sonntag die SGM TSV Heumaden / SV Sillenbuch und holten sich dadurch die ersten drei wichtigen Punkte der Saison.



Von Beginn an war deutlich zu spüren, wie wichtig das Spiel heute für die Frauen des TSV Deizisau war. In der 12. Spielminute gingen die Deizisauerinnen schnell mit 1:0 durch einen schönen Distanzschuss von Anna Koch in Führung. Dank der guten Paraden durch Deizisaus Torhüterin Schuppigelingt es den Deizisauerinnen den Führungstreffer mit in die Halbzeitpause zu nehmen. Nach der Halbzeit wollte man schnell die Führung ausbauen, um die drei Punkte sicher über die 90 Minuten nach Hause zu holen. In der 47. Spielminute erhöhte Marisa Scheel mit einer Bogenlampe zur 2:0 Führung. Nur eine Minute später erhöhte Julia Knoblauch nach einem Freistoß auf 3:0. Die Gäste schafften es nicht mehr, ins Spiel zu kommen und dem offensiven Druck der Deizisauerinnenstand zu halten. In der 54. Spielminute verwandelte Xenia Venohr nach einem Abschlag durch Schuppi zum 4:0. Nach einem Steckpass von Anna Koch in der 63. Spielminute verwandelte Julia Knoblauch zu ihrem Doppelpack ins lange Eck zum 5:0. Nach einem erneuten Freistoß zur Vorlage erzielte Xenia Venohr dann durch einschieben in der 78. Spielminute zum 6:0 Endstand. Kurz vor Schluss verletzte sich die Deizisauer Torhüterin Annika Schupp leider schwer. Danke an alle Spielerinnen der SGM sowie das Trainerteam für die Einigung auf das vorzeitige Spielende. Schuppi, wir wünschen dir eine gute Besserung!



Am kommenden Sonntag, den 12. Oktober sind die Deizisauerinnen zu Gast bei den Frauen des SB Asperg, welche mit insgesamt sechs Punkten einen Platz vor den Deizisauerinnen in der Tabelle stehen. Anpfiff ist um 10:30 Uhr.



⚽️ Koch

⚽️ Scheel

⚽️⚽️ Venohr

⚽️⚽️ Knoblauch