Erster Sieg auf heiligen (-städter) Rasen

Doch die Mannschaft von Thomas Giering und Ken Langhammer überraschte mit einer leidenschaftlichen Leistung und entführte vor 512 Zuschauern beim Saisonauftakt des Gastgebers verdient drei Punkte.
BERICHT von H. Uhlmann / FC Saalfeld
Die erste gefährliche Aktion gehörte Schnellhardt, dessen Freistoß knapp am Pfosten vorbeistrich. Wenig später verfehlte der Ex-Darmstädter auch mit einem Distanzschuss das Ziel. Trotz zahlreicher Standards fehlte den Heiligenstädtern im ersten Durchgang die entscheidende Durchschlagskraft.
Der FC Saalfeld konzentrierte sich zunächst auf die Defensivarbeit und lauerte auf Konter. Kurz vor der Pause zahlte sich das aus: Stan Kleyla setzte sich stark auf der rechten Seite durch und legte den Ball flach in die Mitte. Ahmed Saeid musste nur noch einschieben und brachte den FCS in der 43. Minute überraschend mit 1:0 in Führung.
Auch nach dem Seitenwechsel erhöhte Heiligenstadt den Druck. Immer wieder rollten Angriffe auf das Saalfelder Tor, doch die Gäste verteidigten mit großem Einsatz und einer beeindruckenden Geschlossenheit. Wenn der Oberliga-Absteiger doch einmal gefährlich wurde, war Schlussmann Wolodymyr Onyshchenko zur Stelle. Mit mehreren starken Paraden bewahrte er seine Mannschaft unter anderem in der 46., 59., 67. und 75. Minute vor dem Ausgleich.
Doch auch der FC setzte immer wieder Nadelstiche. Stan Kleyla überraschte den weit vor seinem Tor stehenden Keeper beinahe mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte. Wenig später sorgte Robin Ensenbach mit zwei gefährlichen Aktionen ebenfalls für Entlastung.
Als bereits die siebenminütige Nachspielzeit lief und die Gastgeber alles nach vorne warfen, folgte die Entscheidung: Stan Kleyla erkämpfte sich an der Mittellinie den Ball, setzte zu einem unwiderstehlichen Sprint an und ließ dem Heiligenstädter Torhüter keine Chance. Das 2:0 bedeutete gleichzeitig den Schlusspunkt einer kämpferisch und taktisch herausragenden Mannschaftsleistung.
Ein Sonderlob verdienten sich neben Matchwinner Stan Kleyla vor allem Torhüter Wolodymyr Onyshchenko, der mit mehreren Glanzparaden den Sieg festhielt, sowie Leon Bayer, der mit gerade einmal 18 Jahren erstmals von Beginn an in der Thüringenliga auflief und seine Aufgabe mit Bravour meisterte.