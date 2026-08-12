Erster Sieg auf heiligen (-städter) Rasen

– Foto: FC Saalfeld

Doch die Mannschaft von Thomas Giering und Ken Langhammer überraschte mit einer leidenschaftlichen Leistung und entführte vor 512 Zuschauern beim Saisonauftakt des Gastgebers verdient drei Punkte.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und bestimmten bei hochsommerlichen Temperaturen von Beginn an das Spielgeschehen. Mit sicherem Passspiel und viel Tempo über die Außenbahnen setzten sie die Saalfelder Defensive unter Druck. Doch die Gäste verteidigten diszipliniert und setzten den zuvor ausgearbeiteten Matchplan konsequent um. Die erste gefährliche Aktion gehörte Schnellhardt, dessen Freistoß knapp am Pfosten vorbeistrich. Wenig später verfehlte der Ex-Darmstädter auch mit einem Distanzschuss das Ziel. Trotz zahlreicher Standards fehlte den Heiligenstädtern im ersten Durchgang die entscheidende Durchschlagskraft.

Der FC Saalfeld konzentrierte sich zunächst auf die Defensivarbeit und lauerte auf Konter. Kurz vor der Pause zahlte sich das aus: Stan Kleyla setzte sich stark auf der rechten Seite durch und legte den Ball flach in die Mitte. Ahmed Saeid musste nur noch einschieben und brachte den FCS in der 43. Minute überraschend mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel erhöhte Heiligenstadt den Druck. Immer wieder rollten Angriffe auf das Saalfelder Tor, doch die Gäste verteidigten mit großem Einsatz und einer beeindruckenden Geschlossenheit. Wenn der Oberliga-Absteiger doch einmal gefährlich wurde, war Schlussmann Wolodymyr Onyshchenko zur Stelle. Mit mehreren starken Paraden bewahrte er seine Mannschaft unter anderem in der 46., 59., 67. und 75. Minute vor dem Ausgleich.